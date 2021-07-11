Киргизия: когда ждать русских погромов? - "СП"

00:57 12.07.2021 Провалы российской внешней политики культивируют русофобии в соседних странах

Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев Федор Бирюков

В Иссык-Кульской области Киргизии девятилетнего мальчика две недели избивали из-за его национальности и религиозной принадлежности. Как сообщил Telegram-канал Readovka, ребенок находился на спортивных сборах по дзюдо в селе Булан-Соготту, где уже по приезде у него начались конфликты с местными сверстниками.



Сообщается, что он оказался единственным немусульманином в группе, и каждый день во время тихого часа они били его за то, что он "не верит в Аллаха, что он русский". Тренер была в курсе конфликтов, однако не вмешивалась и не сообщала родителям мальчика о побоях.



Родители ребенка сообщили, что сейчас он страдает от головных болей и его неоднократно рвало. Кроме того, они рассказали, что после сборов сын также начал цитировать Коран.



На ситуацию уже обратил внимание МИД России, сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.



"Следим за ситуацией вокруг избиения русского мальчика, возможно, на национальной почве на спортивных сборах в Иссык-Кульской области", - говорится в сообщении.



По заявлению дипломатов, дело находится под особым контролем председателя киргизского кабинета министров Улукбека Марипова, в связи с ним он дал поручения уполномоченной по правам ребенка Жыпарисе Рысбековой.



Интересно, какие будут выводы, а главное - действия? И что тут вообще можно сделать? Что вырастет из поколения, которое с детства отравлено ксенофобией? Ведь надо понимать, что это едва ли исключение и единичный случай. И проблема эта существует не только в Киргизии. Отношение к русским во всех бывших советских республиках (кроме, пожалуй, Белоруссии и Украины, да и то в первые годы) все годы их независимости варьировалось от плохого до очень плохого.



Кроме того, нелишним будет вспомнить, что Киргизия член ОДКБ, которому Россия гарантирует безопасность. Кроме того, она член ЕАЭС, и ее граждане имеют свободный безвизовый въезд в Россию, им не надо покупать патент для работы в нашей стране. Во многих регионах России киргизы уже стали самой многочисленной диаспорой гастарбайтеров, контролируя целые отрасли экономики, например, фастфуды. Есть школы, где киргизов в классах уже большинство. И вот такое происходит в самой Киргизии. Как на это реагировать?



Учитывая, что подобные вещи происходят не только в Киргизии, может, проблема вовсе не в ней, а в недальновидной политике России по отношению к нашим соседям на протяжении всех 30 лет их независимости?



- Хорошо, что МИД РФ внимательно следит за ситуацией в данном конкретном случае, - говорит директор Института свободы, член бюро президиума политсовета партии "Родина" Федор Бирюков. - Хотя ее положительный для пострадавшего мальчика, его семьи и всех русских людей исход вызывает сомнения. И начинать следить надо было раньше, намного раньше!



Что сделают киргизские власти? Пожурят своих малолетних отморозков? Сделают внушение их родителям? И выпустят заявление о том, что вопрос решен? А затем МИД РФ станет внимательно следить за новой подобной ситуацией. Поскольку такие вещи случались раньше и случатся еще. А потом те подонки, которые издевались над русским мальчиком, приедут в Россию и будут устанавливать свои порядки у нас. Или вообще станут террористами.



"СП": - Почему так происходит?



- Процесс дерусификации постсоветского пространства, запущенный в конце восьмидесятых годов прошлого века, продолжается по сей день. И в Средней Азии, и в Прибалтике, и на той же Украине. Террор против русских, дискриминация по национальному и религиозному признаку, ограничение права наших соотечественников говорить по-русски - все это давно стало обыденностью во многих бывших национальных республиках СССР. Русские, самый большой в мире разделенный народ, находится под игом агрессивных и варварских этнократий.



Кроме великолепного и славного возвращения Крыма в 2014 году, никаких конкретных действий по защите русских и русскоязычных соотечественников больше никогда не предпринималось. Все остальное - лишь пафосные слова, мертвые без живых дел. И все программы так называемой репатриации соотечественников остаются в большей степени на бумаге. Иностранцы, даже не владеющие или плохо владеющие русским языком, легко приезжают в Россию, получают гражданство и пополняют собой "пятую колонну" межнациональных конфликтов. А русскоязычные соотечественники, решившие вернуться на Родину, годами вынуждены обивать пороги бессовестных коррумпированных бюрократов.



А как обстоят дела с русским вопросом в самой России? По закону его вообще поднимать запрещено, иначе сразу получишь ярлык экстремиста, со всеми вытекающими последствиями. Можно защищать какие угодно меньшинства, а вот права русскоязычного большинства поставлены фактически вне закона. Это прямое продолжение большевистской политики борьбы с "великорусским шовинизмом", а проще говоря - форма государственной русофобии.



И в экономике то же самое. Во многих регионах растет безработица среди местного населения, а власти продолжают потакать массовому завозу дешевой иностранной рабочей силы. Укрепляются диаспоры, зачастую напоминающие настоящие этнические ОПГ. А русские люди оказались между двух огней: с одной стороны - свои чиновники, с другой - чужие головорезы.



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- И в Москве, и в регионах давно появились практически гетто, анклавы, заселенные мигрантами. Есть школы, где русские дети в явном меньшинстве. И там в любой момент может повторится такая же история. Да, собственно, аналогичные случаи происходят периодически, просто о них не принято сообщать в СМИ, подчиненных духу либерального мультикультурализма и трусливой толерантности.



Российскому государству необходимо наладить диалог с русским национальным большинством. Перестать искать экстремизм там, где на самом деле есть проблемы с реализацией национальных интересов. Русский вопрос - один из самых острых вопросов в современной России. Он касается и миграционной политики, и ситуации в национальных субъектах РФ, где также зачастую укрепляются принципы антирусских этнократий, что приведет в будущем к новой вспышке этнического сепаратизма и угрозе распада страны.



Пока в соседних странах видят полное равнодушие российского государства к проблемам русского народа, ситуация не изменится. И за рубежом русских будут продолжать притеснять и терроризировать. Антирусские этнократии видят в национальной политике России только слабость и малодушную либеральную толерантность. А слабых никто не уважает. Россия должна активно и бескомпромиссно защищать русских людей и внутри страны, и за ее пределами. Тогда зарубежные русофобы почувствуют силу российского государства и прижмут хвосты.



- История с травлей русского мальчика, с одной стороны, "бытовуха", а с другой лежит вполне в русле межнациональных отношений в республике и является следствием политики Москвы в отношении Бишкека, - уверен координатор партии "Другая Россия Э. В. Лимонова"* Андрей Дмитриев. - Смотрите сами. За время независимости Киргизии русское население сократилось с более чем 1 млн до 341 тыс. И странно было бы ждать иного, если периодически происходят настоящие погромы, как, к примеру, это было во время революции 2010 года в Бишкеке. Преследуются русские журналисты, как было с публицистом Владимиром Фарофоновым. Есть многочисленные случаи, когда как этническим русским, так и российским компаниям не дают вести бизнес. Об этом не раз писала "Свободная пресса".



К примеру, в 2013 году в Оше в кафе "Русская кухня" приходили посетители и отказывались платить, объясняя это тем, что: "Мы 70 лет кормили русских оккупантов, теперь пришло время русским бесплатно кормить хозяев страны!" Ну а в 2020-ом толпа разгромила и разграбила золотой рудник "Джеруй", за который компания "Альянс Алтын" (входит в состав госконцерна "Русская платина") заплатила более 100 млн. долларов и еще больше инвестировала. Далее - по списку.



Власти республики - при регулярных революциях и сменах президентов - неизменно получали огромные финансовые дотации от России, но при этом регулярно поливали ее же грязью и культивировали тюркский национализм в русофобской версии. Достаточно отметить, что день антироссийского восстания 1916 года, сопровождавшегося зверствами и этническими чистками, сделали главным государственным праздником.



Сама русская община Киргизии находятся в подчиненном положении у титульной нации и не может эффективно отстаивать свои интересы. Заметьте - никаких уличных выступлений по поводу истории с мальчиком не было. И это зеркально противоположно ситуации в самой России, где диаспоры всегда вписываются за своих. Достаточно вспомнить, какой кипеш недавно подняли азербайджанцы по поводу застреленного полицейским в Новосибирске юного водителя-понтореза, который оказал сопротивление при задержании.



"СП": - МИД вроде начал шевелиться…



- Да, и МИД, и Россотрудничество обратили внимание на эту чудовищную историю. Однако это частный случай. Нужна смена многолетней подлой и глупой политики Кремля с МИДом в отношении постсоветских государств, когда господствует принцип что "надо дружить" любой ценой, а интересы проживающих там русских приносятся в ущерб абстрактным "братским отношениям". В итоге и русских защитить не можем, и никаких братских отношений в реальности нет.



Что характерно, министр Сергей Лавров, ответственный за все это, сейчас делегирован вести список "Единой России" в Думу. Благодаря грамотной пропаганде и культивируемому образу этакого современного Андрея Громыко в народе к нему относятся неплохо. А реальность внешней политики, особенно на постсоветском пространстве, - зияющие провалы. И последствия лавровщины, пришедшей на смену откровенно предательской козыревщине, нам придется расхлебывать очень долго.



*не зарегистрирована Минюстом РФ



11.07.21 Источник - svpressa.ru

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