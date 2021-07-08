 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президента Гаити "заказала" Хиллари Клинтон. Есть за что, - А.Маслов
07:48 12.07.2021

Расстрел президента Гаити: клан Клинтонов заметает следы в "Зомбиленде"
Александр Маслов
8.07.21

История с физической ликвидацией 7 июля 2021 года президента Гаити Жовенеля Моиза начинает обрастать таким количеством различных версий и противоречивой информации, что уже понятно: дело непростое, а концы в нем очень активно и умело прячутся в воду.

Колумбийские наркокартели, никарагуанские "контрас", спецслужбы США, кубинские киллеры и чуть ли не Петров на пару с Бошировым - вот далеко не полный перечень тех, кому сейчас предположительно приписывают совершенное убийство и тяжелые (по ряду версий - смертельные) ранения первой леди Республики Гаити Мартин Моиз.

Казалось бы, из-за чего столько шума со стороны глобальных масс-медиа? Конечно, событие трагическое, но для государств Латинской Америки и Карибского бассейна - далеко не первое и, судя по всему, увы, не последнее. Так сказать, очередное наглядное пособие по периферийным последствиям американской демократии.

Кстати, сообщения о том, что убийцы Жовенеля Моиза выдавали себя за сотрудников американского DEA (Управления по борьбе с наркотиками), никем не отрицаются. Кем они были в действительности - это вопрос, но сам выбор ложного флага следует признать идеальным и во многом обеспечившим успешный результат проведенной операции.

Здесь необходимо сказать, что с 2009 года Республика Гаити вошла в круг интересов (финансово-экономических) и стала предметом особой заботы (политической) со стороны госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Эта забота стала еще более особой после катастрофического землетрясения в январе 2010 года, когда погибло свыше 200 тысяч человек, получили ранения более 300 тысяч, а 3,5 миллиона гаитян остались без крова.

Страна тогда, по всеобщему признанию, превратилась в настоящий "зомбиленд", где людей убивали не только за продовольствие, но и как продовольствие. А срочно пришедшие на помощь по зову Хиллари вооруженные силы США долгое время ограничивалась сбросом на проблемные территории контейнеров с водой и "порциями готовой еды". Можете представить себе, каким образом осуществлялось распределение этой американской помощи "на местах".

Организовала глава американского внешнеполитического ведомства и финансовую помощь - на помощь пострадавшему государству только в 2010 году было собрано, по разным данным, от 10 до 12 млрд долл., а общая сумма доходила до 25 млрд. Распределяли собранные деньги, разумеется, под чутким, хотя и негласным руководством Фонда Клинтонов.

Эта грязная история, наряду с другими, типа убийства посла США в Ливии Кристофера Стивенса, стала одной из причин, по которым тогдашний президент Барак Обама заменил супругу 42-го президента США на Джона Керри. Но "гаитянское кормление" у Клинтонов так и не отобрал. Аналогичным было и "кормление" Байденов на Украине.

Помнится, после третьего тура дебатов на президентских выборах 2016 года Дональд Трамп на благотворительном ужине в присутствии практически всей американской элиты публично (запись по телевидению не транслировали, но в интернете она есть) обвинил Хиллари в том, что она присвоила большую часть собранной для Гаити помощи, что даже по тамошним представлениям о гуманизме и правах человека - не комильфо. И обещал за это, когда станет хозяином Белого дома, посадить ее в тюрьму.

Но данное обещание, наряду с многими другими, Трамп так и не выполнил. Все-таки чета Клинтонов за десяток лет до того была почетными гостями на его свадьбе с Меланией Трамп 22 января 2005 года. А такого рода контакты, как правило, случайными не бывают…

Как известно, убитый ныне президент Гаити еще с 2008 года активно сотрудничал с американскими партнерами. Те помогли ему сделать политическую карьеру и в 2015 году стать преемником Мишеля Мартейи, напрямую завязанного с Клинтонами. А в 2017 году - наконец-то официально победить на президентских выборах: соотнесенность с президентскими выборами в США, во всяком случае по времени, видна тут, что называется, невооруженным глазом.

И все бы оно ничего, но в последнее время Жовенель Моиз решил сменить политическую ориентацию и выйти из-под контроля "клинтонитов". А Билл и особенно "Киллари" этого, если верить утверждениям их недоброжелателей, тщательно считающих скелеты в шкафу данного семейства, категорически не приемлют.

В общем, получается, "как говорил один мой знакомый, покойник: "Я слишком много знал" (цитата из кинофильма Л.Гайдая "Бриллиантовая рука")? Так что возникший на Гаити сюжет может оказаться длинным и изобилующим неожиданными поворотами - включая новые эпизоды из насыщенной жизни "Леди Вау".

Источник - riafan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626065280
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