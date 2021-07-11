Туркменистан перебросил армию на границу с Афганистаном, - В.Панфилова

08:42 12.07.2021

В Ашхабаде принимали кабульских радикалов



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

11.07.2021



Бывшие моджахеды держат оружие для поддержки афганских сил в их борьбе с талибами, на окраине провинции Герат, Афганистан 10 июля 2021 года.

Делегация запрещенного в РФ движения "Талибан", завершив переговоры в Тегеране, посетила Ашхабад. В ходе встречи с туркменской стороной обсуждались гарантии безопасности общей границы и инфраструктурных проектов, таких как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (TAPI), железная дорога Афганистан–Туркменистан, линии электропередачи. Несмотря на заверения радикалов , туркменские власти стягивают к границе войска и технику, а жителей приграничных областей призывают постоять за родину, если все-таки грянет война.



"Делегацию "Талибана" во главе с заместителем руководителя катарского офиса организации Шер Мохммадом Аббасом Станикзаем 10 июля привезли в Ашхабад и разместили в одном из правительственных санаториев на территории туркменской столицы.



Итоги переговоров ни талибами, ни туркменской стороной не афишируются, дабы не вызывать лишнего раздражения в кабульской администрации", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев со ссылкой на свои иранские источники. По его словам, в ходе переговоров туркменская сторона подняла вопрос безопасности строительства газопровода TAPI, но в основном говорили о гарантиях безопасности на границе и нейтрализации возможных потоков беженцев.



За последнее время туркменская сторона неоднократно отправляла бежавших на историческую родину афганских туркмен из Тургунди, где шли бои за город между отрядами "Талибана" и правительственными силами, обратно в Афганистан. Снаряды, выпущенные из минометов и гранатометов, летели на туркменскую территорию, находящуюся в 2 км от афганской границы. 9 июля Тургунди перешел под контроль "Талибана". Представители Министерства национальной безопасности (МНБ) Туркменистана ведут переговоры с захватившими Тургунди талибами, сообщила "Хроника Туркменистана".



Одновременно туркменские власти стали укреплять границу. К этому их подтолкнула повышающаяся напряженность: в одном из погранотрядов последние несколько дней подряд объявлялась боевая тревога. В Серхетабат, который находится в 2 км от границы, началась переброска воинских подразделений, бронетранспортеров, артиллерии, вертолетов и медперсонала. Офицеры, служащие в Серхетабате, отправили свои семьи к родственникам, подальше от границы, сообщил ресурс turkmen.news.



"В военной ситуации ничего не меняется. Боевые действия на севере Афганистана продолжаются. Но они не столь интенсивные, как в первые дни наступления талибов, и не выходят за пределы границ Афганистана. Граница берется под контроль движением "Талибан", но территории Туркменистана это никак не касается", – считает Александр Князев. По мнению эксперта, понятно, почему Ашхабад, так же как Душанбе и Ташкент, ввел режим усиления несения службы в приграничной полосе. "Это нормальная и естественная реакция, но я не думаю, что есть реальные угрозы. Тем более что у руководства Туркменистана, впрочем, как и у руководства Узбекистана, налажен переговорный механизм с движением "Талибан", – отметил эксперт.



Сами талибы на переговорах в Тегеране и Москве заявили, что движение контролирует уже около 85% территории Афганистана и намерено захватить всю страну. При этом лидеры "Талибана" убеждали, что движение не представляет опасности для стран Центральной Азии, и заверяли в приверженности к добрососедству.



Но похоже, доверять талибам в Ашхабаде не торопятся, поскольку политические договоренности выполняются не всегда безукоризненно. К тому же усиление границы – это еще и повод продемонстрировать свою боеспособность и функциональную состоятельность. А Туркменистану еще и есть чем похвастать – спецназом, который стал боевой основой вооруженных сил страны, и новейшим вооружением.



В то же время власти решили подстраховаться и во избежание паники приступили к политпросвещению жителей приграничных Марыйской и Лебапской областей: чиновники читают им лекции на тему любви к родине. "У нас в стране нет войны, синее небо над головой, но даже если будет война, мужественный туркменский народ постоит за свою родину", – говорится на этих встречах. Местных жителей предупреждают не пользоваться VPN сервисами. МНБ ведет работу по блокировке VPN сервисов, сообщило Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свобода").



Ко времени подписания номера в печать на сайте МИД Туркменистана появилось сообщение для СМИ, в котором опровергается информация о переброске армейских подразделений на границу с Афганистаном. Однако источники "НГ" в Туркменистане уверяют, что передислокация войск проведена, а с населением приграничья ведется пропагандистская работа.