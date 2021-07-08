Могут ли появиться побочные эффекты от вакцин спустя годы после инъекции? - Le Figaro

09:16 12.07.2021

8 июля 2021 г.

Сесиль Тибер | Le Figaro



(...) "Это, несомненно, один из моментов, вызывающих наибольшую обеспокоенность при вакцинации против Covid и даже по поводу вакцинации в целом: страх увидеть побочные эффекты, которые развиваются через месяцы или даже годы после инъекции. Вакцины на основе мРНК вызывают еще большую озабоченность, поскольку они воспринимаются общественностью как совершенно новая технология, которую у нас нет возможности оценить в ретроспективе", - пишет Le Figaro.



(...) "Нет ни одного примера вакцины, которая вызвала бы долгосрочные побочные эффекты, не проявившиеся в течение 2 месяцев после вакцинации", - заявил в Twitter профессор Матье Молимар, глава отделения медицинской фармакологии университетской больницы Бордо.



"По другую сторону Атлантики Пол Оффит, директор образовательного центра вакцинопрофилактики в детской больнице Филадельфии, также утверждает, что "в истории вакцинации побочные эффекты всегда проявлялись в течение 2 месяцев после введения вакцин".



(...) "Прежде всего давайте вспомним, что в подавляющем большинстве случаев побочные эффекты вакцинации временные и легкие. Речь идет о повышении температуры, утомляемости, дискомфорте в месте укола или мышечной боли. (...) В исключительных случаях бывает, что вакцина вызывает более серьезные последствия. Это могут быть аллергические реакции анафилактического типа, вызванные антигенами вакцины или другими компонентами вакцины (консервантами и др.)", - говорится в статье.



(...) "Могут быть и другие виды серьезных последствий, которые встречаются еще реже. Так было, например, с вакциной против гриппа H1N1 (Pandemrix) в 2009 году, которая, как впоследствии было обнаружено, вызвала случаи нарколепсии, особенно у детей и подростков. (...) По данным французского исследования, опубликованного в 2013 году, три четверти изученных случаев произошли в течение трех недель после инъекции, в то время как диагноз был поставлен в среднем в течение 10 месяцев после вакцинации", - напоминает автор статьи.



(...) "По поводу вакцинации против Covid можно с уверенностью сказать, что такой неблагоприятный эффект был бы очень быстро обнаружен из-за большого количества людей, вакцинированных одновременно, а также чрезмерной бдительности органов здравоохранения во всем мире. Так, риск атипичного тромбоза, связанный с вакциной AstraZeneca, был выявлен через полтора месяца после ее запуска 29 января и официально признан в начале апреля, хотя его частота чрезвычайно мала (от 4 до 6 случаев на 1 млн вакцинированных людей)", - отмечает издание.



(...) "В другом регистре оказывается вакцина против кори, паротита и краснухи, которая подозревается в том, что она вызывает атипичный побочный эффект, а именно временную тромбоцитопению, примерно у одного из 30 тыс. вакцинированных людей. Речь идет о легкой и временной проблеме, характеризующейся слишком низким уровнем тромбоцитов, что может проявляться кровотечением и синяками. Время между появлением первых симптомов и вакцинацией обычно составляет менее двух месяцев", - продолжает газета.



(...) "С учетом того, что доступные нам сегодня вакцины существуют несколько десятилетий, не обнаружилось ни одного редкого заболевания, которое могло бы проявиться позднее, несмотря на интенсивный надзор, которому подвергаются эти санитарные продукты", - пишет Le Figaro.



"Побочные эффекты вакцин проявляются в первые две недели, в исключительных случаях - в первый месяц. Нет никаких клинических заболеваний, протекающих отдаленно", - утверждает Брижит Отран, почетный профессор университета Сорбонна и член научного комитета по вакцинам против Covid-19.



"Вспомним полемику о вакцинах последних лет (рассеянный склероз и вакцина против гепатита B, миф об аутизме, вызванном вакциной от вирусов кори, макрофагальный миофасциит и вакцины, содержащие алюминиевый адъювант...), которая получила твердые научные ответы: значение вакцин в этих болезнях было полностью опровергнуто в течение нескольких лет рядом научных исследований, - отмечается далее. "Все эти разногласия сняты. Данные показывают, что существующие вакцины не представляют долгосрочного риска", - подчеркивает профессор Стефан Поль, иммунолог университетской больницы Сент-Этьен и член научного совета по вакцинам от Сovid-19. - В отношении мРНК-вакцин мы меньше оглядываемся назад, но нет оснований полагать, что все будет по-другому".



"Отсюда возникает следующее наблюдение: либо существуют запаздывающие эффекты, однако они настолько редки, что их невозможно обнаружить; либо вакцины после их введения не вызывают серьезных побочных эффектов", - комментирует автор публикации.



"А как насчет вакцин на основе информационной РНК, которые никогда не применялись в таких масштабах до пандемии Covid-19? Прежде всего следует уточнить, что данная технология появилась не в 2020 году: она изучалась с 1990-х годов. Клинические испытания с участием десятков или сотен человек уже проводились для тестирования этого типа вакцин против других вирусных заболеваний (Зика, грипп, Чикунгунья). "Никаких сообщений о побочных эффектах этих вакцин не поступало, беспокоиться не о чем", - уверяет профессор Брижит Отран.



"(...) Эти вакцины не имеют в своем составе адъюванта (такого как алюминий, который используется для усиления иммунного ответа в других вакцинах) или вирусного вектора. Содержащаяся в них мРНК не способна вступить в контакт с нашим собственным генетическим кодом, и она разрушается в нашем организме через несколько часов. Следовательно, не существует достоверного биологического механизма, который позволил бы учитывать нежелательные эффекты, проявляющиеся через шесть месяцев или два года после вакцинации...", - анализирует газета.



"Не считая достоверных данных, полученных в результате клинических испытаний, проведенных на десятках тысяч человек в 2020 году, в настоящее время имеется опыт массовых кампаний вакцинации по всему миру. С декабря 2020 года более 3 млрд человек были вакцинированы против Covid-19, большинство - вакцинами с матричной РНК. За период наблюдения, превышающий шесть месяцев, серьезных отложенных побочных эффектов выявлено не было. Между тем, учитывая огромное количество вакцинированных людей и тщательный надзор со стороны органов здравоохранения по всему миру, возможная проблема уже должна была быть выявлена. На сегодняшний день нас не должен беспокоить ни один сигнал, хотя в медицине не существует нулевого риска", - резюмирует издание.



Источник: Le Figaro