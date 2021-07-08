 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кости для Костина (ВТБ). Кремлевские олигархи вывозят из РФ останки наполеоновских генералов, - The Times
09:23 12.07.2021

8 июля 2021 г.
Адам Сэйдж | The Times
Останки павшего в бою французского генерала провоцируют наполеоновскую войну
"Франко-российские отношения редко бывали гладкими, как мог бы засвидетельствовать генерал Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблоньер. В 1812 году, когда армия Наполеона двинулась на Смоленск, он был ранен пушечным ядром, что привело к гангрене, ампутации ноги и смерти. На следующей неделе его останки, обнаруженные в парке этого российского города в 2019 году, будут возвращены во Францию. Но он снова окажется в эпицентре битвы, пусть и политической", - пишет The Times.

"Потомки генерала недовольны тем, что президент Макрон отказывается воздать должное его памяти на национальном уровне, несмотря на решение Наполеона выгравировать его имя на Триумфальной арке в знак признания его героизма. Сыпля соль на рану, Бенуа Дижон, мэр родного города генерала Монтаржи к югу от Парижа, исключил захоронение на местном кладбище, заявив: "У нас нет средств, чтобы построить для него мавзолей". Дижон добавил, что возвращение останков было организовано Кремлем с помощью французских крайне правых, и высказал предположение, что российские официальные лица могли подделать тесты ДНК, по которым был идентифицирован Гюден", - говорится в статье.

(...) Потомки генерала опровергли как теорию заговора утверждения Дижона о фейковых образцах ДНК, указав, что анализ был подтвержден французскими экспертами, отмечается в публикации.

Издание сообщает, что поначалу, когда останки генерала 2 года назад были обнаружены в Смоленском парке, Макрон с энтузиазмом отнесся к проведению национальной церемонии репатриации и даже предполагал пригласить своего российского коллегу в ознаменование улучшения отношений между Парижем и Москвой. "Однако после ареста российского диссидента Алексея Навального, который привел к обострению напряженности в отношениях между Россией и ЕС, он охладел", - пишет издание.

"Сомнения Макрона усилились, когда ему сообщили, что за обнаружением останков генерала стоял Пьер Малиновский, историк, близкий к французским ультраправым", - указывает The Times, полагая, что Макрон "(...) опасается воздавать должное стороннику Марин Ле Пен, своей политической соперницы".

"Тем не менее, Малиновский продолжал настаивать на возвращении Гюдена во Францию. Андрей Костин, олигарх и союзник президента Путина, по сообщениям, помог французскому историку нанять самолет Airbus, чтобы на следующей неделе доставить останки военного на родину. Официально скелет мог покинуть Россию только в том случае, если бы Франция сделала официальный запрос, которого так и не последовало. "Мне пришлось найти лазейку в законе, - рассказал Малиновский Le Figaro. - Мы сделали запрос через его потомков. Это как если бы мы репатриировали члена семьи".

"Когда 13 июля тело прибудет в аэропорт Бурже под Парижем, его будут встречать около 50 энтузиастов наполеоновской истории в одежде солдат императорской армии. Затем он будет похоронен в семейной гробнице в Сен-Морис-сюр-Аверон, недалеко от Монтаржи", - сообщается в статье.

"Он пожертвовал своей жизнью ради Франции, и он должен был получить как минимум признание. Учитывая оказанные им услуги, мы надеялись на несколько большую мобилизацию", - констатировал Альберик дОрлеан, один из потомков генерала.

Источник: The Times

Источник - inopressa.ru
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