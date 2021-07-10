Скончался от КОВИ народный артист Таджикистана Шерали Абулкайсов

10:45 12.07.2021

Шерали Абулкайсов, известный актер таджикского театра и кино, скончался менее часа назад в больнице в Душанбе. Ему было 70 лет. Об этом "Азия-Плюс" сообщили родственники Народного артиста Таджикистана.



Сообщается, что Шерали Абулкайсов был инфицирован коронавирусом и госпитализирован в национальный медцентр "Шифобахш" (Кария Боло), где находился в отделении интенсивной терапии.



В настоящее время неизвестно, когда состоятся похороны. Родственники артиста намерены отвезти его тело в родной Рушанский район.



Однако, возможно и то, что его похоронят на кладбище на Лучобе, где покоятся видные деятели Таджикистана.



В апреле этого года Шерали Абулкайсов исполнилось 70 лет, а в мае его родственники и ученики организовали по этому случаю торжественное мероприятие.



Шерали Абдулкайсов родился 15 апреля 1951 года в селе Дерзуд Рушанского района ГБАО. В 1973 году окончил Душанбинский педагогический университет по специальности "искусство и актерское мастерство". После учебы он пошел работать в Государственный академический драматический театр им. Лохути, где проработал всю жизнь.



В 90-х он начал работать в Институте искусств им. Турсунзаде, где был заведующим актерским факультетом.



Шерали Абулкайсов сыграл много запоминающихся ролей в таджикском театре и кино, что сделало его одним из известных артистов Таджикистана.