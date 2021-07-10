Выборы сельских акимов в Казахстане. Кому оно надо? - А.Величко

11:10 12.07.2021 Выборы сельских акимов в Казахстане: мнения "за" и "против"

Меньше месяца осталось до момента, когда жители некоторых казахстанских сел сами выберут себе местную власть. Когда год назад аналогичный электоральный процесс шел в соседней России, в одном из поселков главой стала уборщица школы – народ поверил ей больше, чем действующему начальнику



Анна Величко, "Караван", 7 июля



Меньше месяца осталось до момента, когда жители некоторых казахстанских сел сами выберут себе местную власть. Когда год назад аналогичный электоральный процесс шел в соседней России, в одном из поселков главой стала уборщица школы – народ поверил ей больше, чем действующему начальнику.

И вполне возможно, что в Казахстане тоже можно ждать подобных карьерных зигзагов.



Кого выбираем и зачем?

Прямые выборы сельских акимов глава государства поручил организовать еще 1 сентября 2020 года, в контексте своего первого Послания. Этой весной инициатива обрела законные рамки, а уже 25 июля, как сообщил помощник Президента РК по политическим вопросам Ерлан КАРИН, жители 700 населенных пунктов сами решат, кто будет главой их поселения в ближайшие годы.

Всего же до конца года, согласно народному волеизъявлению, сменятся акимы 836 городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Еще 351 – в 2022 году, 499 – в 2023-м, 585 – в 2024-м и 74 – в 2025 году. На организацию всех выборов госказна потратит 17,6 миллиарда тенге, 4,8 из которых – уже в этом году на 1-й этап. Казалось бы, ради чего такие траты? Но, как уверены эксперты, прямые выборы акимов – это не только демонстрация нашей демократии наблюдателям извне, прежде всего, это реальный шанс "разбудить" сельчан.

– Некоторые села небольшие, другие – большие. Но менее чем через месяц люди из этих населенных пунктов будут сами выбирать свою дальнейшую судьбу. Это, во-первых, стимулирует их активнее следить за местной жизнью и деятельностью акима, во-вторых, будет держать в тонусе выбранных кандидатов, – политкорректно комментирует вопрос мажилисмен Ерлан САИРОВ.

– Это единственная возможность для оздоровления системы госуправления, которая зашла в тупик. Особенно – на местах: работают одни и те же люди, идет сращивание интересов местных элит, и никаких изменений мы не видим вообще. Поэтому сам факт прямой выборности – уже хорошо. А еще это шанс вдохнуть в госаппарат силы извне. В выборах, я очень надеюсь, примут участие предприниматели, учителя, врачи, общественные деятели и так далее. Я даже сам буду таких потенциальных кандидатов уговаривать это сделать! Потому что сейчас очень важно преодолеть консервативный настрой некоторых представителей управленческой элиты в центральном госаппарате, которые всякий раз, когда кого-либо в регионе надо заменить, говорят о том, что других просто нет. Хотя, наверное, если человек все равно не работает, от того, чтобы поменять его на другого, даже неизвестного, хуже не будет, – более категоричен директор Института евразийской интеграции Уразгали СЕЛЬТЕЕВ.



Может ли кухарка управлять государством?

Тут нам, наверное, надо вспомнить 2 прецедента. Во-первых, россияне перешли к прямым выборам глав сельских администраций немного раньше. Выбирает тамошнее население и губернаторов. И в прошлом году, когда состоялось голосование и среди губернаторов появились оппозиционно настроенные к власти политики, в главы сельских администраций народ кое-где выбрал совсем уж неожиданных кандидатов. Самый громкий случай, наверное, произошел в Костромской области. Там действующий глава сельской администрации проиграл обычной уборщице, которую, как говорят, он же сам и привлек к выборам ради соблюдения формальностей.

Вторая история нам даже ближе: в прошлом году состоялись праймериз в "Nur Otan". Среди желающих стать депутатом маслихата, а может, и мажилиса, были владелица маникюрного салона, администратор кафе с очень "жарким" профилем в соцсетях и много других фигур. И, как знать, авось кто-то такой же неординарный решит сейчас наладить жизнь в селе. Тем более что и без прямых выборов назначения бастыков в Великой степи иногда бывали неожиданными.

– Первые экспериментальные выборы акимов состоялись еще в 1999 году. С тех пор все время шла речь о выборах косвенных, когда кандидатов представлял маслихату вышестоящий аким. Но процесс развивался. В 2004 году, когда депутаты маслихата в первый раз выбирали акимов, повсеместно победили действующие начальники. А уже в 2006-м были и сюрпризы: несколько действующих акимов проиграли выборы, один из действующих акимов за день до выборов был арестован, а в одном регионе вообще случился курьез: было 2 кандидата, один – официальный, другой – дублер. Но маслихату о том, кто есть кто, сказать забыли. Выиграл в итоге дублер, который и не хотел-то акимом быть. Но пришлось человеку несколько лет поработать на этой должности. А здесь речь идет о прямых выборах, – допускает любые варианты политолог Данияр АШИМБАЕВ.

В то же время, как напоминает Уразгали Сельтеев, вместе с механизмом выбора глав сел прописан и механизм их освобождения от должности. Так что пусть народ выбирает кого угодно – если вдруг время покажет избирателям, что они поставили не на того бастыка, все можно изменить.

– Сейчас меня больше всего беспокоит, что акимы районов опять попытаются протащить на выборные посты своих людей или лояльных чиновников. Поэтому чем больше будет участвовать в выборах неоднозначных и неангажированных людей, тем лучше, – говорит он.



За флажки не заходить!

Однако, как уверен политолог Досым САТПАЕВ, не все так просто и торжества демократии может не случиться.

– Выборы акимов обставлены огромным количеством красных флажков. Первый фильтр, который отсекает часть кандидатов, – требование о годе стажа на госслужбе. Я считаю, это нарушение прав граждан. Получается, что множество казахстанцев, которые показали себя как эффективные менеджеры в бизнесе, сельском хозяйстве, неправительственном секторе и так далее, отсечены от того, чтобы получить выборную должность. Кроме того, иногда стаж на госслужбе может стать неким негласным барьером для дальнейших действий: если вдруг человек захочет проявить самостоятельность или пойти вразрез с руководством, ему всегда могут что-то припомнить, найти какие-то нарушения и так далее, – говорит он о самом очевидном препятствии.

Также, напомнил эксперт, кандидатов могут выдвигать политические партии. Где гарантия, что такой аким будет жить исключительно нуждами села? Не все гладко и с процедурой отставки сельских акимов.

– По закону у маслихатов есть право объявлять акимам вотум недоверия и инициировать вопрос об их отставке. Причем даже в отношении тех, которых выбрал народ. Самое опасное в этом то, что авторитет маслихатов на очень низком уровне – люди не голосовали конкретно за тех или иных людей и могут не принять того или иного решения, – предостерегает он.

В то же время Данияр Ашимбаев особых проблем в квалификационных требованиях к будущим сельским акимам не видит: их государство прописало не от хорошей жизни, а как раз таки опасаясь трайбализма и появления в акиматах экстремистов самого разного толка. Однако в то, что власть во всех регионах массово отдадут "случайным" людям, Ашимбаев тоже не верит.

– Организация выборного процесса на местах откровенно страдает хотя бы с точки зрения транспарентности: страницы региональных избирательных комиссий расположены внутри сайтов акиматов. И, когда прошли выборы в мажилис и маслихаты, голоса в маслихаты считались достаточно долго, и в некоторых регионах правящая партия набрала в маслихаты намного больше голосов, чем в мажилис. Никто до сих пор этого парадокса не объяснил, – говорит он.

Так что, если вдруг какой-то пролетарий и станет вдруг акимом села, произойдет это скорее случайно.



Поле для экспериментов и эффект Зеленского

Но куда важнее то, что ждет Казахстан после этих исторических выборов. Если кто забыл, в селе у нас живут 40 процентов граждан страны – серьезная сила.

– Мне кажется, что люди будут, так или иначе, искать некий аналог Зеленского: чтобы был простым, умел разговаривать на языке народа и так далее. Но в итоге их может настигнуть разочарование, ведь далеко не все акимы будут отвечать образу идеального начальника – независимый, честный, чтущий интересы подотчетной территории, – предостерегает Досым Сатпаев.

Как считает Уразгали Сельтеев, кандидаты на пост акима села должны учитывать и понимать всю серьезность своего поста.

– Особенно интересно будет посмотреть на то, как станут выстраиваться отношения между назначенными акимами районов и выбранными акимами сел. В ближайшие год-два, я думаю, мы увидим острые дискуссии между ними. И те, кто сейчас идет баллотироваться, должны понимать, что они – не просто управленцы территориями самого низшего уровня, они будут обладать конкретной электоральной поддержкой. И человек всегда должен об этом помнить, когда будет отстаивать интересы и бюджет населенного пункта, – говорит он.

Но в любом случае, как подчеркивает Данияр Ашимбаев, прямые выборы сельских акимов – очень важный эксперимент для страны. В течение ближайших лет процесс будет корректироваться и совершенствоваться, а в перспективе можно ждать и прямых выборов бастыков рангом выше. И мы можем лишь надеяться, что к тому времени казахстанцы будут не просто ставить галочки напротив той или иной фамилии, а действительно вникать в предвыборные программы и биографии кандидатов. Источник - караван

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