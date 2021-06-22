Сетевые угрозы. В чем обвиняют казахских активистов-националистов

11:14 12.07.2021

Мадина АИМБЕТОВА, "Время", 10 июля



В Алмалинском районном суде Алматы рассматривается, как уже сообщалось, уголовное дело в отношении предпринимателя Маргулана БУРАМБАЕВА, бывшего генконсула Казахстана в Санкт-Петербурге Мейрама КАНАПЬЯНОВА и экономиста Даната НАМАЗБАЕВА. Всем троим подсудимым вменяют пропаганду или призывы к захвату власти, а первым двум - еще и разжигание национальной розни (см. "Посты до суда довели", "Время" от 22.6.2021 г.). На прошедшем в минувший четверг очередном судебном заседании прокурор наконец-то изложил суть предъявленных подсудимым обвинений.

Согласно обвинительному акту подсудимые на протяжении нескольких лет писали в соцсети Facebook посты и комментарии, возбуждающие национальную рознь и/или пропагандирующие захват власти и изменение конституционного строя.

- Согласно заключению экс­пертов судебной психолого-филологической экспертизы с привлечением политолога в качестве эксперта в разовом порядке за №1601 от 16 августа 2019 года общей направленностью текстов представленных на исследование материалов является негативная оценка деятельности русской нации в Казахстане, негативный имидж русской нации, а также формирование и укрепление негативных этнических стереотипов, побуждение к насилию против представителей русской нации, геноцид, депортация, преследования и репрессии, направленные на оскорбление национального достоинства и чести русского народа, а также группы лиц, определяемых пользователями как "ватники", а равно программы изменения государственного строя, в том числе насильственным путем, - отметил прокурор. - В представленных на исследование материалах содержатся признаки пропаганды насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя, однако отсутствуют признаки пропаганды насильственного удержания власти, публичные призывы к совершению захвата или удержания власти, равно насильственному нарушению целостности Республики Казахстан и единства ее территории. Авторы высказываний и комментариев придерживаются одной идеи национал-патриотизма, действующие с одной политической целью, принимающие друг друга и состоящие в одной политической группе против социальной группы "ватников".

Как следует из обвинительного акта, Маргулан Бурамбаев, действуя под никами Марғұлан Боранбай, Margulan Boranbay, Margulan Buranbayev, Margulan Nalugram, Margulan Magtajaggan, писал оскорбительные посты и комментарии в адрес представителей русской национальности и социальной группы "ватников" (людей с просоветскими либо пророссийскими взглядами).

В обвинительном акте упоминается эпизод, датированный 19 декабря 2018 года, когда Бурамбаев вместе с "неустановленными лицами" пришел в офис благотворительного фонда "ДОМ" и оскорблял его сотрудников по национальному признаку.

Несколько аккаунтов было и у Мейрама Канапьянова: Мейрам Канапия, Мейрам Қанапия, Meyram Kanapia, Miroxa Miron, Савелий Лермонтов, James Paul. Согласно заключению судебной психолого-филологической экспертизы в них имеются признаки разжигания национальной розни.

А подсудимый Данат Намазбаев опубликовал в соцсети пост о программе правых активистов.

Прокурор приводил пространные цитаты из постов подсудимых, но по морально-этическим соображениям мы их приводить не будем.