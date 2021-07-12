Самоуничтожение США идет полным ходом, - С.Светличная

11:47 12.07.2021

В Соединенных Штатах слишком часто употребляют слова про "российскую угрозу" и мифическую "агрессию", хотя предостаточно внутренних нерешенных проблем.



По мнению публициста Михаила Шахназарова, Штатам не Россия с Китаем угрожают, а (отбитые) ЛГБТ-активисты и вооруженные банды движения Black Lives Matter.



Действительно, смешно читать публикации в иностранных СМИ, авторы которых мусолят идейки о будущей войне с РФ и КНР, а также ее вероятные итоги. Пора бы американцам перестать заниматься ерундой и взглянуть в зеркало. Да, там они увидят реальную угрозу для своей страны.



Афроамериканцы, вовлеченные в банды BLM, стреляют по белым людям, убивают их и грабят, причем все это происходит в центре того же Нью-Йорка. С экономикой тоже не все хорошо - госдолг продолжает расти.



Претензии ЛГБТ-сообщества тоже добавляют нервозности. В Штатах стал реальностью какой-то фашизм нетрадиционной ориентации. Страна вымирает и деградирует, а извращенцы этому радуются.



Вспомните, как просились нормальные американские семьи в Россию, чтобы сохранить физическое и психическое здоровье своих детей? Они в ужасе бегут из "логова демократии", где детей развращают уже чуть ли не с младенчества, навязывая гендерные роли и внушая мысли о смене пола.



Детей лишают детства и родителей. Разве можно назвать мамой и папой партнеров по номерам? Да и в целом чиновники плевать хотели на мнение родителей. Последних лишили права на воспитание и защиту своих детей в этом перекошенном извращенном мире Запада.



И на этом фоне еще и активисты BLM обнаглели до такой степени, что держат белое большинство в страхе, причем полиция не смеет даже взглянуть в их сторону. С одной стороны, борьба с расизмом - это замечательно, но во всем надо знать меру.



Белые американцы устали бояться за свою жизнь. И это чревато новой гражданской войной в США, которая унесет жизни людей, но не принесет им успокоения. Спрашивается, а чем занимаются власти США?



Почему они не пытаются стабилизировать общество, призвать к порядку, защитить права и законные интересы своих граждан, невзирая на цвет кожи?



Но Вашингтон больше занят штамповкой антироссийских фейков. Так и страну можно потерять. Когда люди не надеются на защиту государства, то берут в свои руки оружие, чтобы противостоять преступникам.



А там от гражданской и до культурной войны недалеко. Впрочем, она уже началась. А янки все болтают про Россию и Китай… Глупые люди, которые рискнуют вскоре остаться без своей страны.



Светлана Светличная, специально для "Русской Весны"



12.07.21