 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Польше слили в сеть секретную переписку премьера Моравецкого и министров по подрывной работе в Белоруссии
11:50 12.07.2021

Страшный позор: правда о попытке захвата Белоруссии соседней страной всплыла наружу

Глава канцелярии премьер-министра Польши Дворчик сливает резиденту польской разведки и координатору протестного движения Мареку Бучко список оппозиционных каналов, ведущих деструктивную деятельность в отношении Белоруссии. И тут последовал ответ со стороны Польши.

"Виновные в утечке секретной информации о действиях польских властей в отношении Белоруссии совершили государственную измену.

Это те вещи, которые являются государственной изменой, глупость, сравнимая с попыткой отомстить небесам. Люди, ставящие под угрозу безопасность Республики Польша, как можно скорее должны уйти в отставку", - так лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня прокомментировал во время пресс-конференции в Сейме сообщение об утечке секретной информации о действиях польского правительства против Белоруссии.

Речь идет об обнародованных электронных письмах, в которых премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр Михал Дворчик обсуждают и планируют действия в отношении Белоруссии.

В этих письмах они раскрывают конкретные имена и ситуации. Переписка осуществляется через личные электронные почтовые ящики.

"Республика Польша по глупости своих первых лиц подвергает опасности жизнь и здоровье сотрудничающих с Польшей лидеров белорусской оппозиции, тех, кто живет в Белоруссии, но и тех, кто работает в Польше", - заявил Шимон Холовня.

"Если польское государство раскрывает имена и фамилии людей, которые помогают нам или могли бы помочь нам противостоять режиму Лукашенко, это, в свою очередь, подвергает их опасности мести со стороны этого режима".

По мнению лидера партии "Польша 2050", произошло предательство государственной тайны и нарушение дипломатической тайны.

"Это те вещи, которые недопустимо передавать даже с использованием служебных электронных ящиков. Из-за безрассудства высшего руководства мы видим, что не можем быть уверены в своем будущем. Мы становимся посмешищем для всего мира, разве мы это заслужили" - заявил Шимон Холовня.

"Известно ли агентству внутренней безопасности, какая информация хранится в почтовом ящике, захваченном преступниками? Сколько министров правительства использовали личные почтовые ящики для деловой переписки? Какие действия были предприняты после того, как были опубликованы документы из почтового ящика министра Дворчика? Сохраняется ли риск перехвата деловой переписки по важным для государства вопросам?" - спросил во время конференции Михал Граматика, депутат Сейма от партии "Польша 2050".

Другой представитель партии в Сейме Паулина Хенниг-Клоска подчеркнула, что в течение нескольких недель все желают знать, какие стандарты применяются к членам правительства в области распространения информации внутри канцелярии председателя совета министров.

"Все важные вопросы в этом деле недооцениваются, премьер-министр Матеуш Моравецкий не отвечает на них, правительство старается умалчивать о скандале с электронной почтой". - сказала Хенниг-Клоска.

Далее депутат отметила, что партия "Право и Справедливость" пытается сделать из министра Дворчика жертву злоумышленников.

"Между тем именно он и премьер-министр Моравецкий много месяцев нарушали закон, угрожая безопасности государства", - резюмировала Паулина Хенниг-Клоска.

"Кто будет говорить со страной, которая не может хранить свои секреты? Сегодня члены правительства раскрывают секреты свободной Белоруссии. Через мгновение они начнут раскрывать наши военные, дипломатические секреты, касающиеся безопасности", - заявил Шимон Холовня.

"Господин Дворчик, может вы, наконец, перестанете играть в безмолвную статую. Давайте, скажите: правда или ложь, эти ваши электронные письма?" - задал вопрос лидер партии "Польша 2050".

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626079800
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