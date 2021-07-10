Что такое "Талибан" в 2021 году - группировка или государство? - Александр Хроленко

12:23 12.07.2021 Что такое "Талибан" в 2021 году - группировка или государство?

Александр Хроленко



"Новые талибы" - это уже не фанатичные студенты 1990-х годов, а хорошо оснащенные отряды профессионалов с огромным боевым опытом, говорит военный обозреватель Александр Хроленко. Он сделал обзор, что стало с "Талибаном"* за 30 лет.



Военно-религиозное движение "Талибан"* принудило коалицию во главе с США к полному выводу войск из Афганистана. Сегодня талибы стремятся к захвату власти в стране - ведут ожесточенные бои с правительственными силами и контролируют большую часть провинций. Одновременно террористическая организация пытается получить легитимность на международной арене.



Делегация талибов с 8 июля участвует в переговорах в Москве. В то же время оперативная группа ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова проводит рекогносцировку (осмотр местности перед вероятным боем) непосредственно на таджикско-афганской границе, а МИД России заявляет, что 201-я российская военная база в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы решительно действовать в случае обострения ситуации. В Подмосковье 9 июля задержали иностранца - боевика ИГ*, который планировал теракт. Парадоксальным образом эти события тесно связаны.



Делегация "Талибана" из четырех человек во главе с шейхом Шахабуддином Делаваром прибыла в Москву для обсуждения ситуации в Афганистане с российской стороной. Состоялся обмен мнениями, и Россия выразила обеспокоенность эскалацией на севере Исламской Республики. Официальный представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин 8 июля заявил, что талибы не позволят использовать территорию Афганистана для действий, направленных против России и соседних стран. Москва получила заверения о ненарушении группировкой границ государств Центральной Азии и гарантии безопасности дипломатических миссий иностранных государств на территории Афганистана.



Зачем России талибы?

Между тем вывод иностранных войск из страны к 8 июля практически завершен, в Афганистане осталось примерно 600 американских морских пехотинцев, охраняющих посольство США в Кабуле. Президент США Джо Байден заявил, что радикальное движение "Талибан" сейчас наиболее сильно в военном отношении с 2001 года (очевидно, это и является итогом 20 лет боевых действий Пентагона). О мирных переговорах движения с действующим правительством в Кабуле (по соглашению между США и "Талибаном" в Дохе от 29 февраля 2020 года) в последние дни вспоминать не принято.

Талибы контролируют около 70 процентов территории ИРА, включая все приграничные северные районы, и сегодня вошли в южный город Кандагар - второй по численности населения в стране. После выхода коалиции полная победа движения близка и неизбежна, это обещает сопредельным странам новый виток турбулентности, невзирая на "добрые намерения" политического офиса талибов.



Пограничное состояние

Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла из Москвы в Таджикистан и второй день изучает с борта вертолета и на земле обстановку на тревожных участках таджикско-афганской границы (более 900 километров которой с юга контролируют талибы). Особое внимание уделено погранотряду "Калай-Хумб" - району наиболее массового перехода границы военнослужащими правительственной армии Афганистана.



Пресс-служба ОДКБ сообщила агентству Sputnik, что генерал-полковник Анатолий Сидоров высоко оценил степень готовности подразделений Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан к обеспечению безопасности на таджикско-афганской границе. Оперативная группа готовит предложения по совместным мерам в формате ОДКБ. При этом Москва может использовать силы 201-й российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить агрессивных действий в отношении союзников.



Меры предосторожности ОДКБ адекватны угрозам. Несмотря на миролюбивые внешнеполитические заявления, "Талибан" не разрывает отношений с ИГ и "Аль-Каидой"*. На территории Афганистана существует некий "тройственный союз" (или симбиоз), угрожающий сопредельным странам Центральной и Южной Азии. Активность талибов в северных провинциях - вдоль границ Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана - создает питательную почву для трех десятков других террористических группировок ИРА, которые в своей деятельности (экспансии) никаких границ не признают. Заметим, боевиков ИГ в разных регионах России нейтрализуют регулярно.



Талибы готовы обсудить с другими странами вопросы, вызывающие беспокойство

В Москве талибы заявили, что не ставят целью "господство над всей территорией" Афганистана и готовы путем диалога создавать "независимую и свободную исламскую государственную систему". При этом "Талибан" считает выборы несостоятельными по сути и выступает за сильное и стабильное "чистое исламское правительство", созданное по принципам, основанным на знаниях богословов. Талибы подчеркивают, что никакую другую систему они не примут.

Исповедуя радикальный ислам, "Талибан" стремится превратить весь Афганистан в эмират - на основе строгих религиозных принципов, включая обязательные - бороду для мужчин, паранджу для женщин, школы только для мальчиков, отсечение конечностей за незначительные провинности, казни за грубые нарушения талибских законов, не говоря уже о полном запрете светских радио, телевидения, кино и театров.



Помнится, в афганской командировке хрупкая женщина-преподаватель в Кабуле рассказывала мне, как талибы пришли к власти в 1996 году, ворвались в университет и жестоко избили ее и других коллег - просто за преподавание русского языка. После нового взятия Кабула боевики вряд ли "воткнут штык в землю" и начнут пахать, строить, сеять доброе-вечное. Талибы четверть века стреляют в оппонентов из автоматов и давно забыли прочие аргументы в спорах с согражданами. Безусловно, эта суровая (средневековая) власть "воскресит" на афганской земле родственную "Аль-Каиду" со всеми ее базами и тренировочными лагерями. Конкурирующая структура ИГ также расширит влияние в Афганистане, который станет "магнитом" для новых террористов из разных стран.



Всякий заключенный с "Талибаном" мирный договор или "пакт о ненападении" безопасности никому не гарантирует, скорее наоборот - обещает большие проблемы. Восток есть Восток. Чтобы лучше понять настоящее и предсказать будущее Афганистана и его соседей, надо заглянуть в прошлое организации "учеников".



Запад сдался, Восток пленных не берет

"Талибан" до недавнего времени контролировал немногим более половины территории Афганистана, где проживало примерно 15 миллионов человек. В этих провинциях представители официальной власти находились в главных городах, а территория за "крепостными стенами" принадлежала талибам и их союзникам. На "своей" земле боевики создавали псевдогосударственные структуры, вершили скорый суд, взимали налоги и сборы. Подконтрольные фирмы имели доступ к деньгам Запада, направленным на реконструкцию Афганистана. Значительные средства дают плантации опиумного мака в провинции Гильменд, где еще два года назад боевики контролировали до 80 процентов территории. Опиумное сырье приносит талибам более 60 процентов доходов. Напомню, "Талибан" после 2010 года разрешил полевым командирам производить и продавать героин. Собранные финансовые средства тратили на покупку оружия и содержание стрелков. Гуманитарную сферу оставляли Кабулу.



Боевые действия и теракты на территории страны носили ярко выраженный "сезонный" характер. Вывод иностранных войск весной 2021 года придал талибам "второе дыхание", начались жестокие бои в большинстве провинций с целью тотального уничтожения правительственных сил. Сотрудничавших с американцами сограждан просто казнят (в этом плане различия "Талибана" с ИГ незначительны).



"Новые талибы" - не фанатичные студенты 1990-х годов, а хорошо оснащенные отряды профессионалов с огромным боевым опытом. Десятки миллионов долларов вложены в современное вооружение, приборы ночного видения, системы лазерного наведения артиллерийского огня, легкие минометы. Нанимаются зарубежные военные инструкторы. Талибы имеют не менее 16 специализированных тренировочных баз на территории Афганистана - для регулярных учений и тренировок. Сегодня у них есть собственное производство дронов. Движение способно проводить сложнейшие операции против регулярных частей, поддерживаемых тяжелой бронетехникой и штурмовой авиацией. Созданы вертикаль управления, централизованное военное руководство, система подготовки офицерских кадров и технических специалистов, единая логистика.



В Москве прошла встреча делегации движения Талибан* со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.

© SPUTNIK / РИА НОВОСТИ/AP/RUPTLY

"Талибан" строит планы на будущее Афганистана - видео переговоров в Москве

Разведка НАТО отмечает: "Анализ стратегии и тактики, тщательное планирование и доработка, то есть грамотная штабная работа, стали в "Талибане" обычным и массовым явлением". Это профессиональная армия. Не случайно многие уезды в июне-июле оказались в руках талибов не в результате боев, а после переговоров - правительственные силы просто не желают воевать. Как и американцы, которые в спешке бросили на авиабазе "Баграм" 30 танков, 50 бронемашин и более 800 других транспортных средств.

Влиятельная немецкая газета Die Zeit отмечает: "Через 20 лет с момента начала войны в Афганистане Запад во главе США сдался". Однако история Афганистана на этом не завершается. Победа всегда вдохновляет на новые подвиги. Где остановятся талибы, никому не известно. Северное направление может оказаться наиболее благоприятным для экспансии "исламского эмирата". Лидеры "Талибана" определяют "коридор возможностей", пытаются давать внешнеполитические советы руководству Таджикистана и Кыргызстана и обозначают собственную позицию в армяно-азербайджанском конфликте на Южном Кавказе. Со временем "Талибан" может найти немало сторонников в Узбекистане, Таджикистане и других странах Центральной Азии.



Если во второй половине 1990-х годов талибов на севере Афганистана остановили отряды этнического узбека Рашида Дустума и этнического таджика Ахмада Шаха Масуда (при поддержке Ташкента и Душанбе соответственно), то теперь консолидирующих народ лидеров и личностей нет (Дустум уже немолод, ранен и лечится за рубежом). Радикальные сценарии войны анализируют специалисты стран ОДКБ, Ирана, Пакистана, Китая.



Однако вернемся в Кандагар. По официальной версии, здесь в 1994 году бывший моджахед, мулла Мохаммад Омар собрал небольшую группу радикально настроенных исламских студентов - "учеников Аллаха" и повел их в бой за очищение ислама и установление богоугодной власти на территории страны. Через два года талибы взяли Кабул. Многие эксперты считают стремительный "подъем" движения "анти-моджахедов" заслугой пакистанских спецслужб. И в дальнейшем правительство Пакистана десятилетиями снабжало талибов оружием, а деньгами - Саудовская Аравия. Небескорыстно, с прицелом на ослабление Афганистана и на рост своего влияния и дивидендов в постсоветских странах Центральной Азии.



Сегодня стратегические и политические решения принимает консультативный совет "Талибана" из 18 человек (министры, дипломаты, губернаторы, военачальники и религиозные деятели). За тактику и реализацию отвечают военная, культурная, финансовая, образовательная комиссии, а также комиссия по разведке, МИД, МВД и комиссия по судам. Неочевидная и все же вероятная внешняя управляемость движением "Талибан" образца 2021 года лишь добавляет непредсказуемости развитию конфликта в Афганистане.



* Террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане, России и ряде других стран Источник - ru.sputnik.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626081780

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан

- Кадровые перестановки

- Спикер Сената встретился с Председателем 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

- Насколько теоретические расклады газификации столицы расходятся с практическими результатами?

- 80% коррупционных преступлений регистрируется по рапорту должностных лиц

- Не испортить Олимпиаду скандалом

- Депутаты "Ак жола" оказали содействие в решении проблем поселка "Кара озек" вблизи столицы

- Бердибек Сапарбаев: Кому нужна сухая констатация фактов?

- Два казахстанских вуза лишены генеральной лицензии

