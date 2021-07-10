Гоблины. Англ-фанаты разносят Лондон после проигрыша своей футбол-сборной (видео)

13:09 12.07.2021

Английские фанаты напали на итальянских болельщиков в Лондоне после поражения в финале Евро-2020



На появившихся в соцсетях кадрах видно, как агрессивные поклонники сборной Англии избивают оппонентов руками и ногами, в то время как их отчаянно пытаются утихомирить стюарды.



На кадрах видно, что фанаты избивают оппонентов руками и ногами, в то время как их отчаянно пытаются утихомирить стюарды. Также сообщается, что огорченные поражением болельщики жгли фаеры, переворачивали мусорные баки и крушили все, что попадалось им под руку. Властям Лондона даже пришлось закрыть несколько станций метро. Полиция сообщила о задержании 50 человек, но эта цифра предварительная.







При этом многие английские фанаты восприняли поражение сдержанно, в том числе и после решающего нереализованного пенальти Букайо Саки.



Появилось видео реакции английских фанатов на решающий промах в серии пенальти против Италии. Видео © Соцсети



Напомним, до матча около ста фанатов без билетов попытались прорваться на стадион "Уэмбли", однако сделать это им не удалось.



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Сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а вот удары с точки принесли победу именно команде Роберто Манчини. Решающий удар с точки не реализовал Букайо Сака. Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, а награду лучшего игрока финальной встречи забрал его партнер по команде Леонардо Бонуччи.



Иван Косицын