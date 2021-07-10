 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 11.07.2021
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Россия эвакуировала свое генконсульство из афганского Мазари-Шарифа в Узбекистан
13:10 12.07.2021

В Узбекистан из соображений безопасности временно переведены сотрудники российского генконсульства в Мазари-Шарифе, работавшие в городе Хайратон. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"В Хайратоне, поскольку он в подвешенном состоянии, мы для того, чтобы не рисковать безопасностью наших сотрудников, временно их вывели на территорию Узбекистана",- сказал господин Кабулов. По его словам, в Кабуле сейчас угрозы для безопасности российских дипломатов нет.

В Афганистане на фоне вывода американских войск обострилось противостояние между правительственными войсками и талибами. 9 июля появились сообщения о взятии "Талибаном" под контроль пунктов пропуска на границе с Ираном. Талибы утверждают, что уже контролируют 85% территорий Афганистана, которую покинула большая часть международного воинского контингента.

Источник - kommersant.ru
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