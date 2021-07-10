УзбОппозиционер Атаджанов (партия "Эрк") объявил о прекращении полит-деятельности. Буду петь!

13:16 12.07.2021

Джахонгир Атаджанов, намеревавшийся побороться за пост президента Узбекистана, объявил, что решил отойти от политики



Джахонгир Атаджанов, которого оппозиционная партия "Эрк" выдвинула своим кандидатом на президентских выборах в Узбекистане, объявил, что решил временно отойти от политики и продолжить свою певческую карьеру.



10 июля Джахонгир Атаджанов заявил в своем Instagram-канале, что пришел к такому решению, подумав о своих родителях.



"Я уже пятнадцать дней не делал никаких эфиров на политические темы. Потому что каждый такой мой эфир сокращает жизнь моей матери на целых пять лет. Слезы моих родителей обходятся мне слишком дорого. Мне не нужен пост президента, доставшийся таким путем. По этой причине я приношу свои извинения всей нашей команде, я решил пока отойти от политики. Не поминайте лихом", - говорит Атаджанов.



В конце своего выступления в Instagram"е он сообщил, что в этом году запланировал дать концерт в честь своей матери.



Напомним, что в декабре 2020 года певец Джахонгир Атаджанов заявил об уходе со сцены, а в начале 2021 года он сообщил, что намерен заняться политикой и восстановить деятельности оппозиционной партии "Эрк" ("Воля") в Узбекистане.



26 мая этого года партия "Эрк" объявила, что выдвинула Джахонгира Атаджанова своим кандидатом на президентских выборах в Узбекистане, которые должны пройти в октябре месяце. В день курултая партии в дом Атаджанова в Ташкенте ворвались неизвестные лица и устроили там дебош.



В мае этого года в дом Джахонгира Атаджанова в Ташкенте ворвались неизвестные лица, которые устроили скандал и закидали его дом яйцами.



Позже Атаджанов сообщил в социальных сетях, что подвергается давлению со стороны правоохранительных органов, которые неоднократно вызывали его на допрос. В своем видеообращении в Instagram"е он также сказал, что после возвращения из Турции в Узбекистан 12 мая этого года он заметил, что за ним ведут слежку и прослушивают его мобильный телефон. По словам певца, после возвращения на родину он узнал, что на все его недвижимое имущество в Ташкенте был наложен арест.



В своих выступлениях в соцсетях Джахонгир Атаджанов заявлял, что расценивает оказываемое на него "давление", как попытку отстранить его от политики.



Президентские выборы в Узбекистане назначены на 24 октября этого года.



Согласно избирательному законодательству республики, кандидат в президенты может быть выдвинут исключительно политической партией.



Попытки Джахонгира Атаджанова и других активистов создать внутри Узбекистана оппозиционную партию были встречены жестким сопротивлением.



В январе 2020 года Министерство юстиции Узбекистана отказало партии партии "Эрк" в возобновлении деятельности на территории Узбекистана. Во время встречи с представителями оппозиционной партии министр юстиции Русланбек Давлетов разъяснил им, что "на территории Узбекистана партии с названием "Эрк" не существует и для возобновления ее деятельности нет никаких правовых основ".



Отметим, что демократическая партия "Эрк" является первым официально зарегистрированным политическим объединением в Узбекистане. Устав демократической партии "Эрк" был зарегистрирован Минюстом республики 3 сентября 1991 года. По сей день не имеется судебного решения либо какого-нибудь другого документа о закрытии или ликвидации партии.



Лидер "Эрка" Мухаммад Салих был главным оппонентом ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова на президентских выборах 1991 года. Салиха, официально получившего 12,7% голосов, независимые наблюдатели называли победителем тех выборов.



Миссия ОБСЕ, наблюдавшая за парламентскими выборами в Узбекистане в декабре 2019 года, отметила, что местная пресса, ставшая чуть более свободной, не смогла заменить политическую оппозицию.



В декабре 2019 года президент Шавкат Мирзияев впервые после прихода к власти в 2016 году выступил с заявлением о политической оппозиции и сказал, что не допустит в страну оппозицию, которая формируется и приходит из-за границы.



Однако за прошедший период времени Минюст республики не зарегистрировал ни одной новой политической партии, сформировавшейся внутри страны.



Согласно политической традиции, установившейся в период правления бывшего президента Ислама Каримова, каждый раз во время президентских выборов в Узбекистане пять действующих в парламенте страны партий играют роль так называемых "противников" действующему президенту.



Наблюдатели за пределами и внутри Узбекистана не сомневается в том, что на президентских выборах в октябре этого года действующий президент Шавкат Мирзияев будет переизбран на второй срок.



Хурмат Бабаджанов