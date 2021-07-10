ПарламВыборы в Молдове выигрывает партия евро-патриотов-румынофилов

13:18 12.07.2021 Коалицедейство: в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы

Как могут измениться отношения Москвы и Кишинева



Любовь Лежнева



Основными конкурентами на досрочных парламентских выборах в Молдавии стали прозападная партия действия и солидарности (ПДС) президента Майи Санду и пророссийский блок коммунистов и социалистов Владимира Воронина и бывшего главы государства Игоря Додона. Однако судьба страны будет во многом зависеть от формирования коалиций с менее влиятельными политическими силами, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Разворот Кишинева в сторону Запада и обострение ситуации вокруг Приднестровья вполне вероятны, поэтому Москве стоит четко обозначить свои интересы в регионе, прежде всего - по защите прав русскоязычного населения, отметили политологи.



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В нетерпении



Досрочные парламентские выборы в Молдавии стали следствием президентских. Законодательная ветвь власти сформировалась еще в 2019 году и должна была прослужить четыре года. Однако спокойному течению событий помешала избранная в 2020 году главой государства Майя Санду. Основанная ею проевропейская партия действия и солидарности занимала лишь 15 из 101 места в парламенте, в то время как социалисты экс-президента Игоря Додона - 37. Вскоре после инаугурации Майя Санду добилась отставки председателя правительства Иона Кику, пользовавшегося поддержкой ее оппонентов. Затем она заблокировала назначение нового кабмина и подписала указ о роспуске парламента.



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В выборах в парламент захотели принять участие более 20 политических формирований, однако было очевидно, шанс на успех есть далеко не у всех. Для повышения вероятности победы коммунисты во главе с Владимиром Ворониным и поддерживающие Игоря Додона социалисты создали избирательный блок, который и стал основным конкурентом ПДС. Согласно закону, для прохождения в парламент блокам необходимо набрать 7%, партиям - 5%.



После подсчета около половины голосов ПДС выбилась вперед, набрав 45,3%, на втором месте расположился блок коммунистов и социалистов с 31,9%. Также проходной барьер преодолевает партия "Шор" - 8,1%. По предварительным данным ЦИК, за весь день проголосовать решили около 48% избирателей.Что касается планов на будущее Молдовы, сторонники пропрезидентской ПДС выступают за интеграцию страны в Евросоюз и обещают бороться с "коррупционерами и ворами" - так они окрестили своих оппонентов. Блок коммунистов и социалистов заявляет об укреплении нейтралитета Кишинева на международной арене, при равномерном сотрудничестве как с западными странами, так и с Россией.



В преддверии выборов молдавская полиция готовилась к возможным провокациям на участках, расположенных на правом берегу Днестра для жителей непризнанного Приднестровья. Там местные жители традиционно поддерживают партии, призывающие укреплять отношения с Москвой, и на прошлогодних президентских выборах дело дошло до столкновений между ними и прозападниками. Однако накануне голосования не было спокойно в самом Кишиневе: сторонники блока коммунистов и социалистов протестовали в центре города против сокращения с 41 до 12 количества избирательных участков для Тирасполя. В итоге высшая судебная палата Молдавии отклонила соответствующее постановление.



Тем не менее, в справедливость выборов еще до начала их проведения уже не верили в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождалась беспрецедентным вмешательством США и Евросоюза.



Линия разлома



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Несмотря на опасения, голосование на досрочных выборах, как утверждают замглавы Генерального комиссариата полиции Молдавии Марин Максиан и наблюдатели от МПА СНГ, прошло в спокойной обстановке и без серьезных нарушений. Для признания итогов на участки должно прийти больше трети избирателей, и к середине дня явка уже достигла нужного показателя.



О намерении строить хорошие отношения со всеми странами, в том числе и с Россией, накануне заявлял лидер ПДС Игорь Грозув. Однако в Госдуме ставят подобные утверждения под сомнение. Майя Санду и ее сторонники четко ориентированы на Запад, несмотря на то что часть населения не разделяет эту позицию, заявил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Местные жители не хотят, чтобы ущемлялись их права на использование русского языка и разрывались интеграционные связи с Москвой, как это происходит в некоторых странах постсоветского пространства.



- На молдавских выборах безоговорочного победителя не будет. Избрать председателя парламента без коалиционных соглашений будет невозможно. Варианты объединений уже отрабатываются в ходе избирательной кампании. У пророссийских сил в Молдавии хорошие перспективы, - отметил депутат.



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По итогам голосования страна разделится, как это произошло и после президентских выборов. Насколько сильным будет поворот Молдавии от России зависит от того, как сформируются коалиции, подтвердил политолог Дмитрий Фетисов. В следующие недели партии-середнячки будут примыкать либо к ПДС, либо к блоку коммунистов и социалистов.



Во многом ПДС действительно антироссийская, считают в экспертном сообществе. В стратегической перспективе, как утверждает политолог Дмитрий Фетисов, при правлении Майи Санду стоит ожидать тотальную ориентацию Кишинева на евроатлантическую интеграцию.



- Также постоянно будет нагнетаться ситуация вокруг Приднестровья, будут звучать призывы вывести миротворческий контингент России, хотя местные жители считают его ключевым фактором стабильности в регионе. Российский фактор в целом будет отыгрываться молдавскими властями в крайне негативном ключе. Ближайшие полтора месяца будет формироваться вертикаль власти, а осенью мы будем получать тревожные сигналы и будем вынуждены на них реагировать, - сказал "Известиям" эксперт.



Российские власти должны усилить двусторонние контакты на всех уровнях с Приднестровьем, уверен политолог Денис Денисов. Это, по его мнению, жизненно важно для непризнанной республики и стратегически - для Москвы. Эксперт добавил, что РФ стоит четко обозначить для руководства Молдавии и западных стран, что она может жестко ответить на возможные блокады Приднестровья и российских миротворцев там.



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Партия президента Молдавии получила более 52% голосов на выборах



Поддерживающая президента Молдавии Майю Санду партия "Действие и солидарность" получает на выборах в парламент 52,53% голосов после обработки 99,58% бюллетеней. Об этом сообщает сообщает ЦИК страны. Предварительно партия госпожи Санду получит большинство из 101 мандата в парламенте, благодаря чему сможет самостоятельно сформировать правительство.



Второе место занимает оппозиционный президенту Избирательный блок коммунистов и социалистов. Он набирает 27,36 % голосов. Региональная Партия Шора получает 5,78%, больше никто не преодолел избирательный порог.



Всего в выборах участвовало 22 партии и блока, а также один независимый кандидат. Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть барьер 5%, блокам - 7%, независимым кандидатам - 2%. Источник - Известия

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