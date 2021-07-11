Когда талибы возьмут власть в Афганистане: наступление террористов продолжается, - "МК"

21:53 12.07.2021

Радикалы близки к полному захвату



Боевики движения "Талибан" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) наносят правительственной армии Афганистана поражения, захватывая оружие и военную технику. За последние дни талибам удалось взять под контроль почти всю границу Афганистана по всей ее протяженности. Эксперты назвали срок, который потребуется "Талибану" для захвата всей территории Афганистана.



Радикалы близки к полному захвату



В пятницу в Сети появилось видео, снятое на границе Ирана и Афганистана. На видео афганские военные и пограничники поспешно отходят на иранскую территорию и увозят военную технику. Спустя час после съемки видео КПП был занят талибами, которые официально объявили, что теперь контроль за передвижением через границу будут осуществлять они.



Аналогичная ситуация произошла в районе КПП "Торгунди" на границе с Туркменистаном. Пограничники приняли бой с талибами, но потом отошли на туркменскую территорию. В субботу бойцы были вынуждены вернуться в Афганистан, где передали оружие и технику талибам в обмен на гарантии неприкосновенности. Ранее под контроль талибов перешел крупнейший погранпереход на границе с Таджикистаном в районе города Шер-Хан Абад.



По различным сведениям, на сегодняшний день боевики контролируют до 70% территории Афганистана и почти всю государственную границу страны. Однако пока что под контролем "Талибана" находятся преимущественно горные, малонаселенные районы. Центральные районы страны и крупнейшие города все еще удерживают афганские правительственные силы. Существенные потери отрядам боевиков наносит афганская авиация.



В связи с этим командование "Талибана" объявило награду за головы пилотов правительственных ВВС и членов их семей. Охота на летчиков началась в Кабуле, Герате и других районах страны.



Местные СМИ сообщают, что в Кабуле и других городах готовятся выступления местных ячеек "Талибана", которые должны выйти из подполья сразу же после вывода последнего американского солдата. По данным СМИ, отряды талибов должны атаковать позиции афганской армии с тылу, пока основные силы группировки будут наступать по всему фронту.



По оценке военного эксперта Александра Михайловского, "Талибан" может взять под контроль всю территорию Афганистана до конца сентября этого года. Как отметил специалист в разговоре с "МК", афганское правительство может спасти только вмешательство извне.



Оценена способность талибов прорваться в Среднюю Азию



- Сейчас правительству удается удерживать крупные города за счет перевеса в авиации и лучшей слаженности войск. На всю страну есть с десяток отрядов спецназа, которые перебрасывают с фронта на фронт, чтобы остановить талибов. Они, например, отстояли Кундуз неделю назад, они же держат оборону на подступах к Кабулу и Баграму. Плюс - сопротивление оказывают некоторые племена, которые с давних пор не в ладах с талибами. Но это все. У спецназа не вечны людские ресурсы, постепенно они растают в стычках по всей стране.



- Есть шанс, что появится новый "Северный альянс" - коалиция антиталибских сил, которая остановит их наступление?



- К сожалению, сейчас это невозможно. Местные мусульмане-шииты теперь прочно под Ираном. Таджики сами по себе. Разброд и шатание. Поэтому у талибов карт-бланш. Скорее всего, афганские власти сбегут из страны и попросят убежища где-нибудь в Эмиратах, куда, по слухам, они уже вывезли имущество. Даже несмотря на уверения талибов в том, что они настроены мирно по отношению к соседям, регион ждет резкий рост террористической активности всевозможных "исламских фронтов освобождения", и расхлебывать последствия этого дела придется еще долго. Поэтому лучше бы задавить "Талибан" сейчас, пока они не набрали полную силу. Но, скорее всего, этого не произойдет.



Артемий Шарапов