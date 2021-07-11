Футбол в России надо закрыть, - ролик Гарика Харламова

22:46 12.07.2021

Ролик Харламова с призывом "закрыть футбол в России" собрал миллионы просмотров



Максим Хрущ



Известный комик и телеведущий Гарик Харламов выпустил в своем "инстаграме" ироничное видео, на котором предстал в образе Деда Макарова. В ролике он достаточно красочно высказался о провале сборной России на Евро и призвал "закрыть футбол" в стране. Данное видео стало вирусным на просторах Сети и уже собрало миллионы просмотров.







"Думаю вот что: давайте закроем к чертям (в оригинале использовано более грубое слово. - Прим. "Чемпионата") футбол вообще. Просто возьмем какой-нибудь огромный ключ и закроем к чертям (в оригинале использовано более грубое слово. - Прим. "Чемпионата") этот спорт, просто вычеркнем его из видов спорта, которые есть у нас в стране. Ну не умеем мы в него играть. Просто надо признать, что не умеем мы. Это просто данность, и все. Сколько раз нужно обделаться (в оригинале использовано более грубое слово. - Прим. "Чемпионата"), чтобы это понять?



Обезьяну посади за руль и скажи: "Езжай от Москвы до Питера". Она же врежется (в оригинале использовано более грубое слово. - Прим. "Чемпионата") в первый же столб. Мы же обезьяну не посылаем на Формулу-1. А тут зачем тогда? Бразильцы не играют в хоккей, они признают: "Мы не будем, мы не можем". А мы-то чего лезем? Мы же во всем проигрываем: в скорости проигрываем, в тактике проигрываем, в мастерстве… хотя какое там мастерство? Проигрываем в распасовках, в стандартах. Во всем проигрываем, даже в силе воле проигрываем.



Вот Евро, пожалуйста, международная арена. Приехали, пафоса-то сколько: "Мы, мы, мы...". Счет 3:0 в первой же игре с Бельгией. Лукаку даже не вспотел, он просто ходил по полю. Ему не хватало кальяна и девок каких-то вокруг, чтоб ему массаж делали, чтоб он вообще расслабленный был. Все равно забил бы нам.



Черчесов выходит и говорит: "Это тактика у нас такая. Мы должны были проиграть (в оригинале использовано более грубое слово. - Прим. "Чемпионата") бельгийцам, собрать всю свою мощь и ударить по финнам". Собрали, 1:0 выиграли. Вот это и вся мощь. Скромная мощь была, но была", - сказал Харламов в видео.



Напомним, сборная России на чемпионате Европы - 2020 заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.