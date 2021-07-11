Ласковые и нежные звери. Главарь РосМИДа Бен Лавров - пособник международного терроризма?

00:01 13.07.2021 Талибы с хорошими лицами против МИД России



"Люди с хорошими лицами", они же "рукопожатные", обрушились на главу МИД РФ Сергея Лаврова с требованием снять с выборов в Госдуму его, а заодно и партию "Единая Россия", в чей список он включен. Повод: "причастность Лаврова к деятельности террористической организации „Талибан", запрещенной на территории России". Очевидно, на очереди - требование импичмента Владимира Путина, "который знал, но попустительствовал" (Дмитрий Песков подтвердил: он знал).



Измену вскрыла Марина Литвинович - политтехнолог, журналист, писатель, правозащитник, участник избирательной кампании Ксении Собчак, а когда-то и Барака (не Обамы, о нем еще мало кто знал, а Эхуда Барака, премьер-министра Израиля). Литвинович также политический деятель (член поочередно десятка партий и объединений). Последнее достоверно известное место работы, разумеется, ВШЭ.



9 июля Литвинович подала жалобу в ЦИК РФ с просьбой "не регистрировать список партии „Единая Россия" по причине того, что на втором месте списка находится Сергей Лавров. Он известен тем, что неоднократно встречался и сотрудничал с террористическим движением „Талибан" (запрещенная в РФ организация)". Литвинович сослалась на закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", запрещающий избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. Статью закона политтехнолог не назвала, но очевидно имела в виду п.3.6 статьи 4. Отметим, что своим заявлением Литвинович признала необходимость и самого закона, и поправок, вступивших в силу в начале июня этого года, о запрете избираться указанным гражданам.



По какой-то причине руководитель пресс-службы МИД Мария Захарова каждый раз и до последнего пытается что-то объяснить людям, которым никакие объяснения не нужны. Какая-то наивная убежденность в том, что априори разумный человек всегда готов воспринимать разумные аргументы. Возможно, эта убежденность возникла под влиянием услышанной в детстве фразы Винни-Пуха: "Иа-Иа обязательно поймет. Если ему хорошенько объяснить". Цитата по памяти.



В своем телеграм-канале Захарова принялась объяснять, что с талибами встречался не глава МИД, а директор Второго департамента Азии и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. И речь в ходе встречи (слово "переговоры" Захарова не употребляла) шла о межафганском диалоге и безопасности диппредставительств. Фотография же ("Лавров с талибами"), с которой Литвинович стояла перед зданием ЦИК, была сделана в 2019 году на полях торжественного заседания, посвященного 100-летию установления российско-афганских дипотношений.



Вариант для публики потупее. Узнаете "талиба" на переднем плане? Хи-хи-хи.



В заседании тогда приняли участие экс-президент Афганистана Хамид Карзай, посол Афганистана в Москве Мохаммад Латиф Баханд и другие неизвестные, но "официальные лица". Понятно, что юбилей был использован Россией в качестве площадки для организации встречи противоборствующих афганских сторон. Важно подчеркнуть, что светоч демократии - США начали прямые и открытые переговоры с признанной террористической организацией "Талибан" в 2018 году и вел их раунд за раундом в Дохе спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад.



Ни один российский "рукопожатный" американскую визу не разорвал и с этой фотографией к посольству США не вышел.



А уж в феврале 2020-го в Доху на подписание "мирного соглашения" съехались три десятка лидеров все еще террористического "Талибана" и весь евроатлантический бомонд, включая госсекретаря Марка Помпео, министра обороны Марка Эспера, генсека НАТО Йенса Столтенберга. Визы остальных государств НАТО тоже рвать не стали.



Оно и понятно. Что им Америка? Что им НАТО? Они о России пекутся. Поэтому Мария Захарова "попала". Попала в руки известного информационного падальщика Сергея Пархоменко. Вроде как бизнесмена, но больше известного в качестве ведущего передачи на "Эхе Москвы". Ну, да, еще он старший советник Института Кеннана в Вашингтоне. Ему тоже захотелось, чтобы Захарова на него отреагировала. К счастью, он феерически глуп, хамоват, и та его проигнорировала.



По поводу глупости, чтобы не быть голословным. В конце нулевых покусившийся на Анатолия Чубайса полковник ГРУ Генштаба в отставке Владимир Квачков между двумя отсидками оказался на свободе. Пархоменко решил его "размазать" и пригласил в прямой эфир. Полковник пропустил мимо ушей вступительное словоблудие ведущего и по-военному четко заявил о том, что в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека Генассамблеи ООН-1948, народ имеет право на восстание.



Если бы это произнес кто-то из "рукопожатных", Пархоменко его расцеловал бы. Но это произнес оппонент. Поэтому ведущий, в других обстоятельствах яростный революционер и бескомпромиссный борец с режимом, завопил что такого в декларации нет и быть не может. "Есть", - спокойно ответил полковник. И снова брызги слюной в микрофон (это слышится). Так повторилось несколько раз. Передача была сорвана. Аудитория рыдала хохотом. На самом деле право на восстание есть. Преамбула: "…принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения … Генеральная Ассамблея, провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства…".



И о хамстве: "Тут вдруг мадам Захарова заявила…", "Странно, что мадам совсем не знакома с российским законодательством. Какая разница, сейчас или в 2019-м? При чем тут „межафганские" или промежафганские? … не предусматривает срока давности" и далее в том же стиле плагиатит идею Литвинович, разве что заменив ее фотографию Лаврова с талибами на другую, "на которой гражданин Лавров участвует в деятельности террористической организации". Вместе с американским ставленником Хамидом Карзаем, угу. А американцы-то не знают. Ну, не узнал Пархоменко экс-президента Афганистана, не узнал! Принял за импозантного талиба в халате. И на старуху бывает проруха.



И вот же бестолочь. Слово "сударыня" (у полуинтеллигентов часто: "мадам") использовалось только при обращении, во втором лице. А в третьем только "госпожа". Ну, если ты не ее лакей. Лакеям: "Мадам ужинать изволят" простительно.



И довольно. Ответим сразу обоим и всем тем "информационным ресурсам", которые подхватили эту гнусь.



Как быть с Леонидом Рошалем и покойным Иосифом Кобзоном? Ладно, они "рабы Путина". А покойная Анна Политковская? А Руслан Аушев и Ирина Хакамада? Все они вели переговоры с террористами. В октябре 2002-го. В Театральном центре на Дубровке. "Норд-Ост". И через два года в Беслане. Те же Аушев, Рошаль, а также Михаил Гуцериев. Да, все они действовали как частные лица. Но с ведома и по согласованию с властями. Вперед. На могилы умерших плюнуть, на здравствующих в суд подать. Нет? А что так?



"Это другое"? А бой 12-й заставы Московского погранотряда в Таджикистане 13 июля 1993-го? Вы хотите, чтобы это повторилось? Да. Вы этого хотите. И не говорите, что нет: врушки в глазах бегают.



Свое заявление в ЦИК Литвинович подала рано утром 9 июля. Все, что было в ее распоряжении по итогам встреч первого дня, 8 июля, это заверения талибов:



"Конечно, мы не будем нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном. Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении. … Мы прибыли для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной, а также заверить в том, что не позволим никому использовать афганскую землю для того, чтобы напасть на Россию или соседние страны".



Отдельно, как сообщил Кабулов, была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны.



Если бы это были не пуштуны, представители народа, у которого малейшее проявление лести со стороны мужчины считается несмываемым позором, можно было бы подумать, что провинившийся офисный планктон отчитывается перед боссом. Талибы заверяют Россию в том, что, скажем честно, большинство россиян волнует мало. Но, конечно, не Литвинович: она же правозащитник. Вечером 8-го, накануне подачи жалобы в ЦИК, она несомненно рукоплескала талибам, обещавшим учитывать не только интересы этнических групп, но даже подтвердивших "готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций"! Но иск-то настрочила…



Оффтоп. Жалуясь на Лаврова, Литвинович приводит пример применения статьи о причастности к деятельности экстремистской или террористической организации в отношении оппозиционера Олега Степанова. Степанов - руководитель московского штаба организации Алексея Навального прославился среди прочего тем, что был, по его собственным словам, "координатором одной из групп охраны" марша памяти Бориса Немцова в феврале 2016 года, а именно группы, охранявшей "бандеровскую колонну", шедшую под украинскими флагами (черно-красными бандеровскими только обматывались) и с криками: "Слава Украине!", "Бандера - герой!". Есть фотография, где он перед маршем запечатлелся вместе с двумя помощниками (один из них, в зеленой куртке, активный участник "Евромайдана") и видео, где эти помощники скручивают и выволакивают из колонны пенсионера (судя по говору, украинца), крикнувшего: "Слава украинским патриотам, но не бандеровским запроданцам!". Сам Степанов осуществляет "общее руководство" ("Сотрудники полиции! Провокатор!"), впрочем, не мешая евромайдановцу бить деда. Москва. Наши дни.



Кто его знает, что у талибов в голове на самом деле, но злые языки утверждают, что свою роль сыграли жесткие заявления российской стороны. В частности заявление Лаврова буквально накануне визита, 7 июля, о том, что РФ готова задействовать возможности своей 201-й военной базы в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников ОДКБ. Естественно, еще большее воздействие оказали практические меры по усилению российской группировки в Таджикистане.



Возможно, талибы действительно осознали пагубность "революционных перегибов" (см. ""Не спугнуть": Турция влезает в Афганистан") и готовы, наконец, заняться исключительно собственной страной. В этом случае указ о внесении Талибана в список террористических организаций будет отменен, а всего через несколько лет мы увидим запуск десятков совместных российско-афганских проектов: электростанций, агрокомплексов и прочих. Как это было в 1960-х - 1970-х, когда те же гордые пуштуны, как и не менее гордые таджики и узбеки, норовили как-то так пожать инженеру "шурави" руку, чтобы коснуться ее лбом. От чистого сердца.



А скорее всего, у серии атак на российско-афганском направлении совсем другие корни. Поражение в Афганистане фактически признал еще Барак Обама в 2012 году, к концу первого срока, заявивший о программе "афганизации" конфликта. По аналогии с "вьетнамизацией" Ричарда Никсона в 1969-м: "Аборигенов должны убивать аборигены, а нам пора сваливать". Формально, конечно, все называлось приличнее, но прозвучало твердое обещание вывести войска. Однако вывести как-то так, чтобы ответственность за окончательный вывод и все, что за этим последует, пала на преемника. Поэтому, выводя, Обама все же немного оставил. И Дональд Трамп тоже выводил, но тоже немножко оставил.



Изначально "хромая утка" в виду преклонного возраста и соответственно отсутствия дальнейших политических амбиций Джозеф Байден получил задание от "глубинного государства" (внимание: конспирология!) вывести совсем. Или сделал это просто будучи честным американцем. В смысле, честным американцем по отношению к американцам, к Америке. На другие страны и народы эта честность не распространяется.



Возможности Голливуда и медиа таковы, что и это позорное бегство превратится в победу. По крайней мере, "моральную". Но лучше ее подкрепить. Попутно решая другие геополитические задачи. Для этого необходимо:



Уйти так, чтобы после этого в Афганистане стало хуже: "Вы видите, наше присутствие сдерживало кровопролитие, но мы не можем вечно делать всю работу за других";



Уйти, но не совсем: оставив дружественные силы, турецкий контингент, усиление пакистанского влияния, какую-то долю власти прикормленных элит хотя бы на уровне провинций. И недалеко: получив на фоне ухудшения ситуации военные базы в государствах Центральной Азии;



Создать максимум проблем Китаю, России, Ирану.



Если какие-то действия других государств противоречат подобным планам, эти государства подвергаются ожесточенным атакам. Дело не в этих двоих - политтехнологе и лакействующем. Дело в десятках СМИ с миллионными аудиториями, подхвативших тему. США имеют право вести с талибами переговоры ради своей безопасности, Россия - нет. Точка. Иначе - Лавров пособник террористов. А до этого - "Россия платит талибам за убийство американцев". А еще раньше - "Россия поставляет талибам тонны оружия" и т. д. и т. п.



В ближайшие недели число информационных атак и откровенных провокаций по афганскому вектору будет возрастать. Да тут каждое лыко в строку. Не сработает по Афганистану, станет "еще одним доказательством нелегитимности выборов". Они животные ("политические животные": добавляем исходя из формата публикации), а мы с ними дискутировать пытаемся.



Альберт Акопян (Урумов) Источник - eadaily.com

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