Глава МИД Китая Ван И начал визит в прифронтовые страны ЦА. Сколько продержатся?

00:04 13.07.2021

Глава МИД Китая начинает рабочий визит в страны Центральной Азии



Рабочий визит министра иностранных дел Китая Ван И в Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан начинается 12 июля. Ранее об этом сообщил официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь.



Визит продлиться с 12 по 16 июля. 13–14 июля в Душанбе Ван И примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС, включая заседание контактной группы ШОС по Афганистану.



В ходе турне глава китайского МИД проведет двусторонние переговоры с главами МИД Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также Ван И встретится с лидерами трех центральноазиатских государств.



Ван И также примет участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".



Отмечается, что целью визита является продвижение мира в Афганистане и укрепление сотрудничества Китая со странами Центральной Азии.