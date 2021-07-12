Талибы открещиваются от дружбы с уйгурскими сепаратистами. Пока...

00:14 13.07.2021

"Талибан": Китай для нас дружественная страна, а уйгуры - это сепаратисты

12 июля 2021



Китай - друг Афганистана, и его возможные усилия в восстановлении страны можно только приветствовать. Такое заявление изданию SCMP сделал представитель "Талибана" (движение запрещено в РФ) Сухейль Шахин.



"Наши представители были в Китае много раз, и у нас с ним хорошие отношения. Китай - дружественная страна, участие которой в реконструкции и развитии Афганистана мы приветствуем", - сказал он.

По его словам, "Талибан" теперь контролирует 85% территории Афганистана и движение будет гарантировать сохранность инвестиций КНР и безопасность китайских рабочих.



Сухель заверил, что талибы не позволят уйгурским сепаратистам, часть которых искала убежища в Афганистане, обосноваться там. Также Шахин напомнил, что талибы в рамках договоренностей с США от февраля 2020 года не позволят какой-либо иностранной группировке использовать территорию Афганистана для подготовки атак за рубежом.