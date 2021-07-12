 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скандал в саудовской королевской семье угрожает нацбезопасности США, - И.Субботин
08:12 13.07.2021

12.07.2021
Американский Минюст готов притормозить иск против наследного принца Мухаммеда
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда регулярно обвиняют в преследовании политических оппонентов. Фото Reuters
Минюст США обеспокоен тем, что судебный иск, который подан против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда в американской юрисдикции, может сделать достоянием общественности секреты Вашингтона. Речь идет о заявлении, которое подал ранее против фактического правителя Саудовской Аравии бывший помощник главы МВД королевства Саад аль-Джабри, покинувший страну несколько лет назад из-за политического давления. Аль-Джабри считается хранителем большого объема конфиденциальных данных о правящем доме – из-за его роли в разведывательной деятельности.
О том, что администрация президента США встревожена последствиями судебного разбирательства между аль-Джабри и кронпринцем Мухаммедом, сообщило AFP. Американский Минюст опасается, что схватка между юридическими командами двух политиков может привести к раскрытию конфиденциальной информации, связанной с американскими тайными операциями за рубежом. Сейчас Минюст США запросил у американских судебных органов заморозки всего процесса для внимательного изучения досье: оно касается вопросов национальной безопасности. В требовании ведомства, которое раскрыло AFP, говорится, что американская исполнительная власть сама готова "предоставить дополнительную информацию" судебным органам, но тайно.

У американских властей есть возможность сослаться на полномочия по сохранению государственной тайны, которая позволит им сопротивляться раскрытию в рамках судебного процесса сведений, считающихся вредными для национальной безопасности. В апреле этого года Минюст США уже блокировал намерение аль-Джабри детализировать ту информацию, которая "касается его предполагаемой деятельности в области национальной безопасности". "Правительство рассматривает вопрос о том, следует ли участвовать в этом, и хочет выяснить, насколько это необходимо и уместно, посредством анализа соответствующих государственных привилегий", – говорилось в заявлении американского ведомства.

Бывший помощник главы МВД Саудовской Аравии подал против кронпринца свой иск в 2020 году. Как утверждает аль-Джабри, по личному приказу наследного принца против него пытались организовать покушение спустя считаные недели после убийства в Турции обозревателя Джамаля Хашогги. Для этого отряд киллеров отправился в Канаду, где проживает диссидент. "Как и команда, устранившая Хашогги, те, кто был послан к доктору Сааду (истец называет их "Отрядом тигров" ответчика), были личной группой наемников бин Сальмана", – говорится в иске. Впрочем, канадские правоохранители заподозрили неладное, и саудовским дознавателям не удалось достичь цели. Сам же Аль-Джабри решил искать справедливости у американской Фемиды.

Опасность для аль-Джабри представляет то, что в руках саудовских властей остаются его дети, которые не смогли вовремя уехать. "Ответчик бин Сальман приказал похитить 22-летнего Омара и 20-летнюю Сару из семейной резиденции аль-Джабри в Эр-Рияде, после чего группа из 50 вооруженных мужчин в машинах без опознавательных знаков и в гражданской одежде под наблюдением близкого соратника ответчика – Салаха аль-Джотайли – подняла их с постели рано утром 16 марта 2020 года и увезла, – говорится в иске. – С тех пор доктор Саад их не видел. Другие родственники доктора Саада в Саудовской Аравии и за ее пределами были арестованы, задержаны и подвергнуты пыткам с целью заманить его обратно в Саудовскую Аравию для убийства".

Впрочем, юридические защитники кронпринца Мухаммеда выдвинули против аль-Джабри встречные обвинения – в коррупции, в связи с чем разбирательство может превратиться в затяжную баталию. Сына саудовского короля в США и без того ждут несколько исков. Помимо тех обвинений, которые выдвигает против него аль-Джабри, есть заявление со стороны невесты Хашогги – Хатиджи Дженгиз, которая считает кронпринца Мухаммеда организатором убийства. Кроме того, к США обратилась телеведущая телеканала "Аль-Джазира" Гада Увейс, которая уверена, что является мишенью санкционированных Абу-Даби и Эр-Риядом хакерских атак из-за своей профессиональной деятельности. Эффект исков усиливает лоббистская активность саудовской оппозиции.

Как считается, именно для урегулирования всех чувствительных вопросов в США недавно направился министр обороны Саудовской Аравии Халед бин Сальман. Его поездка стала первым визитом в Америку саудовского высокопоставленного представителя после убийства Хашогги. Ему удалось переговорить с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и обсудить противодействие "связанным с Ираном группировкам" и пути снижения напряженности на Ближнем Востоке. "Стороны рассмотрели координацию усилий с целью обеспечения устойчивого глобального экономического восстановления, возможность дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с изменением климата, и деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке", – говорилось в сообщении Совета нацбезопасности США.

Однако пока что нет признаков, что Вашингтону и Эр-Рияду удалось сгладить все углы в теме соблюдения прав человека в Саудовской Аравии.

Источник - ng.ru
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