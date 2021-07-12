Пекин опасается проникновения террористов из Афганистана в Синьцзян, - Вл.Скосырев

08:16 13.07.2021

Китай хотел бы заручиться обещанием талибов не мешать прокладке Нового шелкового пути

Владимир Скосырев

12.07.21



Ван И призовет партнеров в Центральной Азии сплотиться против исламистов, окопавшихся в Афганистане.

Глава МИД Китая Ван И посетит Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Цель поездки – обсудить последствия ухода США из Афганистана и договориться о том, как не допустить расползания хаоса на Центральную Азию. Главная интрига турне – заседание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, в котором наряду с КНР и РФ будет участвовать основной союзник Пекина в регионе – Пакистан. Поскольку Исламабад – спонсор "Талибана" (запрещен в России), эксперты гадают, сумеет ли китайская дипломатия с его помощью заручиться обещанием не мешать прокладке Нового шелкового пути.

Ван И, который не только возглавляет китайское дипломатическое ведомство, но и входит в Госсовет, пробудет в Центральной Азии с 12 по 16 июня. Редко, когда его турне по соседним странам имеют такую продолжительность.



Ясно, что положение серьезное. Газета Global Times, издающаяся в Пекине, пишет, что в связи с поспешным выводом американских войск требуется координировать усилия, чтобы бороться с "тремя злами" – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Китай может предложить трем странам финансовую и техническую помощь.



Ян Цзинь, научный сотрудник Академии общественных наук Китая, говорит, что политика КНР заключается в том, чтобы в отличие от США помогать Афганистану, а не вмешиваться в его дела. Благодаря этому Китай может выступать как посредник и гарант безопасности всего региона. Но в США, да и других западных государствах эту версию не приемлют. Например, генерал американской морской пехоты Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, утверждает, что пока США сокращают свое военное присутствие на Среднем Востоке, возникающий вакуум может заполнить Китай вкупе с Россией.



Конечно, иного комментария от такого военачальника, как Маккензи, ожидать не приходится. Ведь в его обязанности входит требовать от подчиненных и союзников быть готовыми к нашествию врагов. Но Financial Times, опросившая ряд китайских экспертов, утверждает, что Пекин, напротив, страшно боится быть втянутым в дела Афганистана, который не зря приобрел репутацию кладбища империй. Империи, от древних греков, монголов, династии Великих моголов, Британии до Советского Союза и, наконец, США, вводили войска в Афганистан. И каждый раз их амбиции вместе с кровью солдат утекали в песок.



Поэтому на самом деле Китаю нужна в Афганистане стабильность, чтобы защитить свою инициативу "Пояс и путь", которая предусматривает строительство шоссе, железных дорог, мостов, фабрик по экономическому коридору, ведущему из Синьцзяна через Пакистан к Индийскому океану. Ради этого Пекин и ведет переговоры с талибами при тайном содействии Пакистана. При этом, по сведениям из индийских источников, китайцы даже платят талибам деньги.



Дипломаты из другой южноазиатской страны утверждают также, что Пекин обещает поддерживать талибов. Но при этом требует, чтобы они порвали контакты с группировками боевиков численностью до 3,5 тыс. уйгуров, которые базируются в той части Афганистана, что граничит с Китаем.



Ван И в своих выступлениях прямо называет эти группировки воплощением "трех зол". Так все-таки удастся Китаю мобилизовать три страны Центральной Азии на борьбу с ними? В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Туркмения – важнейший экспортер газа в Китай. В свою очередь, Китай стал для Туркмении крупнейшим поставщиком вооружений. Так как отряды талибов вышли к границам Центральной Азии, тема безопасности в двусторонних отношениях выходит на первый план. То же самое относится к Узбекистану и Таджикистану".



Что касается Синьцзяна, то Китай при посредничестве Пакистана вел диалог с талибами еще более 20 лет назад. "Но ведь "Талибан" – это не жесткая вертикальная структура, это скорее сетевая структура. Если договориться с одним игроком, это не значит, что весь "Талибан" будет выполнять соглашение. Поэтому Китай не кладет все яйца в одну корзину. Он оказывал и оказывает помощь и Кабулу. Если правительство рухнет, Китай будет задействовать многосторонние механизмы, такие как ШОС", – пояснил эксперт.