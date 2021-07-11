Пустят ли афган-беженцев в Казахстан? КазМИД не понимает о чема речь (включили дурачка)

08:20 13.07.2021

Обращались ли официально Соединенные Штаты Америки к Казахстану с просьбой принять афганских беженцев, прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК, сообщает zakon.kz.



В МИД РК официально от американской стороны не поступало подобных обращений, - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.