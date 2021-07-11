Сель унес 10 человек в кыргызском Аксы

08:28 13.07.2021

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Селевой поток унес восемь человек, поиски двух детей продолжаются.



Президент Садыр Жапаров поручил кабмину в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для ликвидации последствий схода селя в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, сообщила пресс-служба главы государства.



Также поручено оказать помощь населению, пострадавшему от стихийного бедствия.



"Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Он подчеркнул, что вся страна разделяет боль и скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеется на скорейшее выздоровление пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим будет оказана посильная поддержка со стороны государства.



В Чуйской области утонули две девушки 16 и 18 лет. Фото

Ранее стало известно, что шестеро погибших в Аксыйском районе были членами одной семьи. Всего сель унес восемь человек, поиски двух детей продолжаются.

Накануне около 18:00 из-за проливных дождей вода затопила дворы домов и дорогу, ведущую к пастбищу в селе Жаны-Жол. В селах Ак-Жол и Жолборсту разрушены дороги и мосты.