 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Новый порядок". Когда государство рушится власть захватывают ОПГ, - Сергей Глазьев
08:34 13.07.2021

Глазьев для думающих людей
Недавно вышедший фильм "Новый порядок" отражает тенденции деградации государства, типичные для большинства стран мира. В фильме показано, как руководители государства (в качестве примера используется Мексика) используют беснующуюся толпу протестующих деклассированных элементов для устранения политических противников и установления полицейского режима, загоняющего население в контролируемые каналы жизнедеятельности. Прикрываясь борьбой с бунтовщиками, связанное с руководством страны секретное подразделение вооруженных сил занимается похищением состоятельных людей с целью вымогательства денег у их родственников. Эти несчастные, также как и издевающиеся над ними надзиратели, обречены – первых расстреливают сразу же после получения выкупа, вторых – в случае утечки информации. Элементы этого "Нового порядка" хорошо узнаваемы сегодня в США (манипулируемое демократической партией и глубинным государством движение негров-погромщиков "Black lives matter"), в Европейском союзе (беспорядки, устраиваемые радикальными исламистами), на Украине (управляемые из посольства США бесчинствующие неонацисты).
Наша страна тоже имеет печальный опыт такого рода в период "обострения классовой борьбы" в 30е годы прошлого века, когда садисты-тюремщики издевались над попадавшими им в лапы невиновными людьми. Как показали "лихие 90е", мы не застрахованы от перерождения государства в организованные антинародные преступные группировки. Некоторые элементы этого "Нового порядка", судя по залоговому рейдерству госбанков и другим проявлениям криминального поведения власть имущих, сохранились до сегодняшнего дня.
Когда государство рушится, власть, как правило, захватывают преступные элементы. Требуется затем смена поколений, чтобы они отошли от власти, а их дети стали респектабельными членами общества, которое таким образом могло бы избавиться от криминализации власти. Об этом следует помнить желающим попротестовать против власти, особенно собирающимся посредством флешмобов побузить на улицах. Вполне возможно, ими манипулируют те самые силы, против которых они выходят протестовать.

Источник - t.me/glazieview
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