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Ускоряется стратегическое сближение между Пекином и Москвой, - Le Temps
09:21 13.07.2021

9 июля 2021 г.
Эммануэль Гриншпан | Le Temps

(...) "По словам президента Китая Си Цзиньпина, Владимир Путин остается его "лучшим другом". Эти два человека 28 июня продлили российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году, который предусматривает поддержку защиты национального единства и территориальной целостности. Во время видеоконференции со своим китайским коллегой Владимир Путин сказал, что в современном мире такие соглашения имеют большое значение, имея в виду "условия усиливающейся геополитической турбулентности". По мнению российского президента, который регулярно обвиняет Соединенные Штаты в разжигании "цветных революций" по всей планете, "российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах". Для Владимира Путина это был способ успокоить своего китайского коллегу вскоре после своей встречи с Джо Байденом в Женеве 16 июня, состоявшейся в конце европейского турне американского президента, предназначавшегося для создания общего фронта против Китая", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"В Пекине традиционно с подозрением относятся к любым договоренностям между Москвой и Вашингтоном, опасаясь, что они станут каким-то сговором за китайской спиной, - подчеркивает российский китаевед Александр Лукин. Он добавляет, что некоторые из его китайских коллег подозревают, что "Москва сближается с Пекином лишь для того, чтобы укрепить свои позиции в конфронтации с Западом, и быстро перекинется на другую сторону, как только ей предложат выгодные условия". Однако Александр Лукин считает, что "такое развитие событий в существующей международной ситуации невозможно и для России сотрудничество с Китаем важно само по себе, а не как козырь в какой-то геополитической игре".

"Дональд Трамп и Эммануэль Макрон не скрывали своего желания разделить Россию и Китай. В статье, опубликованной в июне на сайте Desk-russie.eu, Жан-Сильвестр Монгренье, специалист по постсоветской Евразии, отмечает, что во время правления Трампа тема "разъединения американской и китайской экономик должна была иметь следствием новый американо-российский перезапуск", делающий возможным несовпадение стратегических интересов Москвы и Пекина. Кроме того, по мнению эксперта, "изучение китайско-российских отношений выявляет контуры геополитического единства, суть которого гораздо более последовательна, нежели туманное стратегическое партнерство. У них глубокие совпадения, общая озлобленность против Запада, а лидеры двух держав верят в то, что за ними будущее ".

(...) "Торговля с Китаем с 2013 года увеличилась вдвое в ущерб торговле с ЕС, отмечает Александр Габуев, китаевед из Московского Центра Ксарнеги. Россия поставляет сырье (углеводороды, уголь, металлы, древесину) в Китай и взамен получает промышленную продукцию. Отныне сотрудничество затрагивает гораздо более чувствительные и стратегические области, демонстрируя повышенный уровень доверия", - передает Le Temps.

(...) "Россия, похоже, готова поделиться с Китаем своими самыми передовыми технологиями, такими как системы раннего предупреждения для противоракетной обороны, гиперзвуковые технологии и ядерные двигательные установки. Китайский гигант Huawei набирает лучшие российские умы для усиления своих исследовательских групп в области искусственного интеллекта. Расширяются совместные военные учения, особенно в Сибири и в Тихоокеанской зоне. В космической отрасли корпорация "Роскосмос" демонстративно отворачивается от НАСА, чтобы повернуться в сторону китайской лунной космической станции", - указывает автор статьи.

(...) "Однако по-прежнему сохраняется растущая асимметрия между китайской сверхдержавой и Россией, 12-й по величине экономикой мира, которая находится в состоянии спада. Неброское соперничество в Центральной Азии приводит к тому, что бывшие советские республики попадают под влияние китайской экономической мощи. Москва отказывается от позиции вассала, отведенной ей Пекином на его "Новом шелковом пути". Поскольку Китай, прикрываясь показной дружбой, больше не стремится относиться к России на условиях равноправия", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.

Источник: Le Temps

Источник - inopressa.ru
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