Кыргызы и таджики переместили свою гражданскую войну в московские Кузьминки - более 100 задержанных

09:37 13.07.2021

Подробности драки мигрантов в Кузьминках: полицию оповестили заранее

Некий гражданин был случайно включен в чат, где анонсировали конфликт



В общей сложности 102 человека доставлены в отделы полиции на юго-востоке Москвы за массовую драку на Волгоградском проспекте. Инцидент произошел около 23.30 возле метро "Кузьминки".



Некий гражданин был случайно включен в чат, где анонсировали конфликт



Как стало известно "МК", среди задержанных – граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, двое уроженцев Туркмении, двое уроженцев Азербайджана, а также трое жителей Дагестана. Все они привлечены к административной ответственности



Известно об одном пострадавшем – 18-летний Умет Курбонов получил сотрясение мозга и был госпитализирован.



Также выяснилось, что правоохранителей оповестили об инциденте заранее. Мужчина позвонил на "02" и рассказал, что его случайно включили в чат в Ватсапе, где был брошен клич о необходимости сбора возле метро "Кузьминки". Призыв исходил от граждан Кыргызстана, целью сбора была драка с гражданами Таджикистана. Затем мужчину удалили из группы, никакой дополнительной информации он дать не смог.



Авторы: СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВ