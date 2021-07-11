Поможет ли борьбе с педофилией в Таджикистане ужесточение наказания? - "РО"

09:41 13.07.2021

Муллораджаб Юсуфзода

Шахло Абдулло



Министерства и ведомства согласовали поправки в действующий уголовный закон об ужесточении наказания за преступления на сексуальной почве.



Представители гражданского общества надеются, что таким образом будут предотвращены новые случаи изнасилования несовершеннолетних. И особенно такие инциденты, как убийство 8-летней Руфейды, которое вызвало широкий общественный резонанс.



Об ужесточении наказания за сексуальные преступления сообщили 12 июля представители министерства юстиции Таджикистана. Шараф Каримзода, заместитель министра юстиции, во время пресс-конференции сообщил, что в новой редакции уголовного кодекса страны будут ужесточены санкции за такие виды преступлений.



"В отношении преступлений на сексуальной почве предусмотрено ужесточение наказаний, и эти поправки в целом поддержали все министерства и ведомства", - сказал Каримзода.



Ни Каримзода, ни министр юстиции Музаффар Ашуриен других подробностей не сообщили. Ашуриен сообщил, что окончательный проект Уголовного кодекса будет направлен в правительство к концу года, и после того, как он будет принят в парламенте, можно будет дать подробное толкование по этим статьям.



Вопросы, связанные с преступлениями на сексуальной почве, в настоящее время регулируются шестью статьями Уголовного кодекса РТ. Самым легким наказанием, предусмотренным законом, является штраф за "принуждение к действиям сексуального характера", а самым суровым наказанием является пожизненное заключение за изнасилование несовершеннолетней, "заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста".



Сейчас гражданское общество требует сурового наказания не только за изнасилование несовершеннолетних, но и за любые насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Запрос общества, который резко возрос после убийства 8-летней девочки в районе Рудаки на прошлой неделе.



Руфейда, жительница городка Навобод, пропала из дома 4 июля, а через день ее тело было найдено в туалете соседа. Утверждается, что ребенок сначала был изнасилован, а затем был жестоко убит. Активисты гражданского общества направили письмо, подписанное более чем двумя тысячами человек, в Маджлиси милли с требованиями рассмотреть такие случаи и принять меры по ужесточению наказания за насильственные действия сексуального характера.



Нисо Расулова, одна из авторов письма, сказала Радио Озоди, что возможно ужесточение наказания не может полностью решить проблему, но может в определенной степени предотвратить подобные инциденты.



"Половое влечение к детям или педофилия признаны как болезнь во всем мире. Но когда такого человека приговаривают, например, к пожизненному заключению, и приговор предается огласке в СМИ, то это будет примером для других. И другой сначала подумает, прежде чем домогаться детей", - отметила Расулова.



В ответ на требования гражданского общества Маджлиси милли также заявил о более жестких наказаниях за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, но пока неясно, что это за наказания.



Обеспокоенность гражданского общества санкциями за сексуальные домогательства, особенно в отношении несовершеннолетних, вызвана негативными примерами, одним из которых может служить амнистия осужденного по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки в городе Гиссар, который был освобожден прямо в зале суда. И поэтому гражданское общество пытается предотвратить повторение и подобных инцидентов.



Между тем, некоторые пользователи социальных сетей требуют приговаривать виновных в изнасиловании и убийстве несовершеннолетних к смертной казни. В то же время, другие пользователи в ответ заявляют, что возвращать в Таджикистан смертную казнь под предлогом убийств несовершеннолетних неверно и что властям нужно найти другие способы решения проблемы.



Точная статистика сексуальных преступлений в отношении детей и подростков в Таджикистане неизвестна. Некоторые социологи и юристы говорят, что в стране до настоящего времени не проводилось серьезных исследований для выяснения причин увеличения числа преступлений на сексуальной почве. Еще одна проблема, по мнению правозащитных организаций, заключается в том, что не все жители Таджикистана жалуются в милицию на сексуальные домогательства в отношении своих детей.



Шахло Абдулло

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