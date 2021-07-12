Россия наносит ответный удар по западным IT-гигантам

11:09 13.07.2021

Отличной новостью поделился председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Если кратко, то иностранные IT-корпорации должны будут открыть на сайте Роскомнадзора личные кабинеты, а на своем интернет-ресурсе - почтовые ящики для обратной связи.



Никакой политики. Просто соблюдение законодательства РФ и защита прав российских пользователей. Иностранные соцсети, маркетплейсы, поисковики и ресурсы наподобие Википедии давно пора поставить на место. Соответствующий законопроект принят в третьем чтении.



Кто хочет работать в России, должны будут открыть на российской земле свои филиалы и представительства.



Это поможет наладить оперативную связь и прижмет хвост крупным интернет-монополистам, которые обнаглели, уверовав в собственную безнаказанность. То аккаунты ведущих российских журналистов блокируют, то на видеохостинге YouTube пытаются ограничить доступ к материалам отечественных СМИ.



Если кто-то верит, что корпорации уйдут из России, то он наивен. Свято место пусто не бывает, поэтому вряд ли IT-гиганты согласятся отказаться то многомиллионной аудитории.



Только вот придется начать соблюдать российские законы - никакого педофильского, экстремистского и прочего запрещенного в РФ контента. Все требования РКН придется выслушать и выполнить. Давно пора было приструнить западные площадки, работающие на дестабилизацию России, уничтожение и оболванивание нашей молодежи.



Одно из самых популярных в последнее время направлений дезинформации - сообщения про якобы мучительную смерть после вакцинации и отказ врачей, учителей и силовиков прививаться отечественными вакцинами, пишет ТГ-канал "Media Малькевич".



Так, общественник Александр Малькевич отмечает, что вбросы, судя по фотографиям, видеороликам и массовости, явно работа ботоферм, находящихся за пределами России.



Или вот такой контент - шуточки гомосексуалистов из Сан-Франциско, когда гейский хор спел песенку под названием "Теперь мы идем за вашими детьми".



Свое "произведение" они выложили в Сеть и реально обиделись, когда родители возмутились этой мерзкой похабщиной. Такой контент вообще не должен появляться в российском интернет-пространстве.



Помимо этого, не стоит забывать, что цензурирование аккаунтов российских изданий, чем любит баловаться соцсеть Цукерберга, является угрозой национальной безопасности России.



К примеру, этой весной админы площадки решили, что россиянам не стоит знать о задержании сотрудниками ФСБ проукраинских нацистов на российской земле.



Американские соцсети создают угрозу нацбезопасности РФ, блокируя официальную информацию правоохранительных органов России. Это уже не цензура, а прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны. С этим беспределом давно следовало покончить.



В целом коллективный Запад нервно реагирует на решения Москвы, направленные на обеспечение информационного суверенитета, сохранение российской идентичности и мобилизацию русской нации.



Так, в начале июля Россия обнародовала обновленную Стратегию нацбезопасности, в рамках которой планируется противодействовать дестабилизирующему влиянию США и ЕС. Одними из первых отреагировало британское издание The Spectator. В своем материале журнал призывал страны Запада разделять русский народ и российское правительство.



По мнению авторов издания, Британия должна увеличивать число одаренных российских студентов в своих учебных заведениях, внушая им, что западные общества желают дружить с Россией.



Кто забыл, напомню - издание-то русофобское. Ранее на страницах журнала оскорбляли президента России Владимира Путина и фальсифицировали русскую историю.



Так что оснований для упорядочивания информационного контента в российском сегменте Сети предостаточно. Кто не будет соблюдать законы РФ - получит проблемы.



Светлана Светличная, специально для "Русской Весны"

12.07.21