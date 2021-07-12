Вместо мечетей в Казахстане надо строить школы, - Д.Ашимбаев

12:11 13.07.2021

Исламский мир активно заходит в Казахстан. Один из самых эффективных методов популяризации религии – благотворительность, которая по масштабам превосходит любые госпрограммы.Вместо мечетей надо строить школы – политолог об исламизации Казахстана

Жителям Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Карагандинской и Туркестанской областей раздали продовольственные посылки - 200 тыс. обедов. Это было сделано в рамках кампании "100 миллионов обедов", направленной на оказание помощи нуждающимся слоям населения.



Кампания проведена за счет арабского благотворительного учреждения Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума (MBRCH) при участии Министерства иностранных дел ОАЭ,



Наряду с Казахстаном аналогичную гуманитарную помощь извне получили жители Кыргызстана и Таджикистана.



Чем заполнить вакуум?

По мнению политолога Данияра Ашимбаева, оказывая гуманитарную помощь, подобные организации ищут новых приверженцев ислама. Сам основатель благотворительного учреждения Мухаммед бен Рашид Аль Мактум исповедует и распространяет ислам суннитского толка. Однако, как отмечает политолог,



усиление исламизации в Казахстане не способствует росту культуры и образования



- Государственная идеология у нас достаточно размыта. И не становится системой морально-этических ценностей. Хотя бы потому, что



многие высшие чины сами не разбираются в тех ценностях, которые пытаются проповедовать



всем остальным. Возникает идеологический вакуум, который и заполняет религия. Исламизация в Казахстане не представлена одним течением. С одной стороны, значительная часть населения страны при переписях и опросах относит себя к той или иной религии, элементарно не в курсе ее ценностных наборов. А многие религиозные обычаи и нормы стали частью бытовых традиций, нежели чем-то духовным. Это погребальные, свадебные обряды и так далее. С другой стороны, мы видим, что



количество различных групп, в том числе и экстремистских, достаточно большое. Многие религиозные течения периодически политизируются



Если помните, был скандал с суфистами и коранитами, когда они пытались зайти в политику. Потом была проведена формализция, и теперь в политике они присутствуют, но уже не в публичной форме, - отмечает он.



Вместе с тем нужно понимать, что в современных культурных реалиях население нуждается в определенном ценностном наборе. По наблюдениям политолога, на тему справедливости в Казахстане большой запрос. Но в то же время понятие справедливости все толкуют, исходя из своих интересов. Судебная система, которая должна была в нормальных условиях регулировать вынесение справедливых приговоров, доверием сегодня не пользуется. В связи с этим



справедливость становится предметом экстремистских спекуляций



В первую очередь религиозного толка.



Форма и содержание

- Не сказать, что исламизация как явление приобретает массовый характер. Халифат в Казахстане построить сложно - население в основной массе не готово вступать в религиозную борьбу и идти на откровенное обострение. Многие, начав проповедовать ислам, скорее делают упор на внешнюю сторону, чем на внутреннюю.



Борода или ношение платка у многих считается практически высшим проявлением духовности



В то же время начинают ставиться под определенные сомнения светские основы государства. У нас смешались национальная, религиозная и гражданская идентичности. Особенно подобное характерно для молодежи, уровень грамотности которой сегодня достаточно низок. Как мы видим, в корне отсутствует критическое мышление и какая-либо толерантность. Поэтому им труднее избежать скатывания к крайние религиозным формам, которые становятся некой субкультурой, - убежден политолог.



Соотношение религиозности и образованности

По его наблюдениям, государство с точки зрения пропаганды светских ценностей проигрывает. Нет четкой молодежной госполитики. Нужны ценности образования и здравомыслия.



- Взять ту же программу "Рухани Жаңғыру". Заложенный в ней дискурс скорее был обращен в прошлое, причем в далекое прошлое. Был выкинут из истории практически весь советский период.



Говорится о модернизации сознания, но забывается, что из жизненного набора казахстанцев все больше выпадают образование, культура, правовая культура и трудовая этика. А подмена культа знаний набором религиозных правил как минимум не дает гарантий прогресса



Особенно в том варианте, который проповедуется у нас. Растет число мечетей, но по-прежнему не хватает школ. И проблема не только в нехватке инфраструктуры, но и в недостатке кадров. В последнее десятилетие на педагогические специальности шли только набравшие низкие баллы. Это негативно отразилось на качестве образования.



Источники для экстремизма

Официальные духовные власти еле-еле справляются с перевоспитанием экстремистов. Но в то же время мы видим, что в деятельности и Духовного управления мусульман Казахстана и профильных госорганов упор делается на проведение некой традиционной формы ислама. Которая в современных условиях выглядит пародией на морально-этический кодекс гражданина современного Казахстана. Я не говорю, что это абсолютно не нужно - многим религия помогает. Но дело в том, что



векторы развития нашего государства и общества направлены не вперед, а все больше обращаются назад



В популярных соцсетях Tik-tok и Instagram появляется все больше религиозной литературы и контента соответствующего содержания. С учетом масштабов отследить его соответствие законодательству все сложнее и сложнее. На место пяти запрещенных приходит пятьдесят новых проектов. И эффективной контрпропаганды, что называется в промышленных масштабах, мы особо не видим, - заключает Данияр Ашимбаев.



Татьяна Киселева

12.07.21