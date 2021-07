Нуруйпа Муканова ("с отличными навыками написания обзоров и отчетов") назначена "генсеком Антикоррупционного делового совета при президенте Жапарове"

12:27 13.07.2021

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Муканова Нуруйпа Аалиевна назначена генеральным секретарем Антикоррупционного делового совета при президенте КР. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Напомним, ранее указом главы государства был образован Антикоррупционный деловой совет при президенте КР.



Основной целью создания Антикоррупционного делового совета при Президенте является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.



Муканова Нуруйпа Аалиевна работает в области противодействия коррупции в различных секторах экономики с 2008 года. Возглавляла первый антикоррупционный деловой совет, созданный при Национальном агентстве по предупреждению коррупции в 2009г в статусе общественного совета. Имеет два высших образования, имеет степень магистра по государственному управлению, окончила очную аспирантуру в Академии управления при президенте КР по направлению "Экономика народного хозяйства". Обладает признанными международными сертификатами: "Public Anticorruption Practitioner" ("специалист антикоррупционной практики"), выданный Институтом Всемирного Банка совместно с FPDL (Romania). Закончила 2-х годичную программу по реформе госуправления и местного самоуправления в рамках LGI "Policy Fellowship" Института Открытого Общество (Венгрия) под менторством известного ученого в сфере госуправления Guy Peters. При непосредственной инициативе и участии Мукановой Н.А. был организован Антикоррупционный совет при Министерстве экономики в 2013 году, позднее переформатированный в Антикоррупционный совет при правительстве КР. Является членом экспертного совета Координационного совещания при ГП КР. Является членом Сети институтов и организаций государственного управления в Центральной и Восточной Европе (НИСПАСИ) и регионального центра реформы госуправления (RCPAR).



Опыт работы руководителем и национальным экспертом международных проектов и программ в области госуправления и противодействия коррупции – свыше 20 лет. Обладает большим опытом работы по проведению функционального анализа, мониторинга и оценки антикоррупционной политики, государственных программ и проектов в соответствие с международными стандартами. Тесно сотрудничала c Жогорку Кенеш V и VI, государственными органами, бизнес сообществом и гражданским сектором по продвижению законопроектов, проведению антикоррупционной экспертизы законопроектов и оценки правоприменительной практики принимаемых законов и подзаконных актов, защите прав бизнеса, в том числе и с участием иностранного капитала, информационно-образовательной деятельности.



Обладает отличными навыки написания технических и аналитических обзоров и отчетов, в том числе и на английском языке. Автор многих исследований и публикаций, в том числе опубликованных за рубежом:



Публикация "Corruption in Energy Sector: Post Socialist Import dependent Countries". World Experience for Georgia, Тблиси, Институцт Открытого общества. Март 2021г

OCEEA Roundtable: "On the Road to Marrakesh: the role of the civil society in fighting corruption". Final Report. Vienna 2011

Case "Оценка новых реформ государственного управления в Кыргызской Республике. Опубликовано LGI/OSI, Будапешт 2008

"Воздействие реформ государственного управления в странах ЦВЕ и СНГ: на примере Кыргызстана". Опубликовано НИСПАСИ, Братислава 2007

Семейное положение: замужем, имеет 3 детей и 2-х внучек.