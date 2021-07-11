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|Власть социального геноцида (Михаил Делягин)
12:33 13.07.2021
Михаил Делягин дает политические, экономические и социальные ориентиры, позволяющие Вам выделить своих, пытающихся служить народу кандидатов в общей массе враждебных народу политиканов, допущенных к выборам правящей тусовкой.
Короткие ролики дают систему маркеров и индикаторов, необходимых для ориентации в заболоченной помойке колониальной политики РФ.