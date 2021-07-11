Власть социального геноцида (Михаил Делягин)

12:33 13.07.2021

Михаил Делягин дает политические, экономические и социальные ориентиры, позволяющие Вам выделить своих, пытающихся служить народу кандидатов в общей массе враждебных народу политиканов, допущенных к выборам правящей тусовкой.



Короткие ролики дают систему маркеров и индикаторов, необходимых для ориентации в заболоченной помойке колониальной политики РФ.



