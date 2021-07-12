 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 12.07.2021
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В Ташкенте открылись спецполиклиники под COVID-19
13:38 13.07.2021

Ташкент, 13.07.21. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Для оказания первичной санитарно-медицинской помощи гражданам с подозрением на коронавирус, а также пациентам с подтвержденным COVID-19 в 11 районах Ташкента открылось по одной специальной поликлинике, сообщила сегодня пресс-служба Минздрава РУз.

Учреждения расположены на территориях диспансеров, близких по спектру оказываемых услуг, и будут работать в круглосуточном режиме. За каждой такой поликлиникой закреплены по три медицинских бригады, в составе которых - по два врача и два медработника среднего звена.

Для оказания скорой медицинской помощи спецполиклиники оборудованы рентгенами и кислородными конденсаторами, а также обеспечены пульсоксиметрами и необходимым набором лекарств, расходными материалами, дезинфекционными растворами и другими медицинскими средствами.

В Минздраве указали, что спецполиклиники интегрированы со всеми семейными поликлиниками столицы. В учреждения можно попасть по направлению семейных врачей, а также через службу скорой помощи "103".

"Если по жалобам гражданина, обратившегося в скорую помощь, выявляются подозрения на коронавирус, то ему рекомендуется обратиться в специальную районную поликлинику по месту проживания. В случае, если его состояние и возможности не позволяют, то адрес пациента будет записан и передан в специальную поликлинику. После этого его доставят в учреждение на выделенном автотранспорте и окажут медицинско-санитарную помощь", говорится в сообщении.

Для пациентов, обратившихся в спецполиклинику, будет вестись отдельная медицинская карта, куда будет вноситься информация о динамике состояния, результатах исследований и лечения. Пациентов в тяжелом состоянии будут направлять в специальные больницы, уведомив об этом семейную поликлинику по месту проживания.

Напомним, в начале июля в Ташкенте возобновили работу распределительные центры, предназначенные для пациентов с коронавирусом, в спорткомплексах "Ëшлик" и "Универсал", а также в "Узэкспоцентре".

Источник - Кабар
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