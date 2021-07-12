Озеро-болото. Балхаш высыхает по примеру Арала

14:06 13.07.2021

Экологи заявили, что озеро Балхаш в Казахстане исчезает, продолжая тенденцию к высыханию в Центральной Азии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт организации Сircle of Blue.



Специалисты NASA и Сircle of Blue, изучающие гидрологические последствия изменений климата, предупредили, что в 2021 году более трех миллионов человек почувствуют последствия обмеления воды в Балхаше - синие воды крупнейшего озера Центральной Азии превратились в обезвоженный ландшафт зеленовато-коричневого цвета. Эксперты опасаются, что озеро Балхаш идет по стопам Арала.



"Я думаю, что водно-болотные угодья в дельте Или выглядят как водно-болотные угодья вокруг Аральского моря 50 лет назад", - заявил в интервью Обсерватории Земли NASA старший научный сотрудник из Университета Грайфсвальда и Центральноазиатского офиса Всемирного центра агролесоводства Нильс Тевс.



Согласно данным Caspian Policy Center, сток реки Или, протекающий с северо-запада Китая, неуклонно сокращался с 1970-х годов, и за последние 20 лет площадь земель, используемых для сельского хозяйства и сбора урожая вдоль реки Или в Китае, увеличилась на 30 процентов.



Также указывается, что Балхашский горно-металлургический комбинат ежегодно выбрасывает около 600 тысяч тонн промышленных отходов, включая свинец, цинк и медь.



Эксперты подчеркнули, что потеря озера Балхаш приведет к значительному сокращению биоразнообразия. Экосистема озера включает более 60 видов растений, 12 находящихся под угрозой исчезновения птиц и шесть видов рыб, которые не встречаются больше нигде на Земле. Сообщается, что восточная часть озера засолена, а западное побережье представляет собой мутную пресноводную среду обитания, поэтому животные долго адаптируются к изменчивой среде.



Ранее СМИ сообщили, что быстрые темпы освоения земель и расширение рисовых полей в Китае представляют серьезную угрозу для бассейна Балхаша - крупнейшего озера в Казахстане, которое является одним из ключевых источников питьевой воды в засушливом регионе.



Позже вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов ответил на заявления экологов об угрозе озеру Балхаш со стороны Китая. По его словам, Балхашу не грозит судьба Аральского моря.