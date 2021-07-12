Талибы поставили Таджикистан между двух "огней" - Россией и США, - Рашид Гани Абдулло

14:37 13.07.2021 Талибы поставили Таджикистан между двух "огней" - Россией и США



9 июля

Автор: Рашид Гани Абдулло, политолог, специально для Asia-Plus



Сколько еще афганских военных сможет принять Таджикистан, и какое решение примет относительно просьбы США укрыть несколько тысяч гражданских афганцев.



Происходящие изменения военно-политической ситуации в Афганистане становится очередным подтверждением той истины, что тех, кто приходит в эту страну с оружием и пытается навязать его жителям свои порядки и образ жизни, уходят ни с чем. И это в лучшем случае.



Для США война в Афганистане обернулась не просто трудным и запоздалым решением эвакуироваться из страны. Пока они все глубже погружались в сначала афганскую, а затем и в иракскую военно-политическую трясину, Россия при Путине восстановила свою, подутраченную в 90-е гг., государственную субъектность, свой ухудшившийся экономический и военный потенциал, а затем, уже опираясь на них, и свой статус военно-политической супердержавы.



Воспользовавшись неспособностью американцев в складывавшихся новых условиях влиять на ход событий в ней столь же активно, как и в предыдущие годы, а также пролившимся на страну нефтедолларовым дождем, чему, в том числе, способствовали та же война в Ираке и американские санкции против Ирана и Венесуэлы. Ровно в это же время и, во многом, по причине все того же американского фактора Китай выдвинулся на первые роли в мировой экономике.



И в эти же годы Иран, вопреки всем санкциям, превратился в державу, без учета влияния которой стало невозможно решить ни одну горячую проблему в большом регионе - от Афганистана до Красного и Средиземного морей и от Южного Кавказа до Оманского залива и Аравийского моря.



Происходящий на глазах у всех выход талибов широким фронтом к северным границам Афганистана вызвал большой медийный шум на постсоветском пространстве. Меньше всего его было в странах, непосредственно граничащих с ним. По той очевидной причине, что для них более важным является иное - необходимость быстрого и адекватного реагирования на вызовы, возникающие в связи с событиями, происходящими у южного соседа.



Таджикистан принимает военных, но хватит ли на них денег?



В режиме реального времени первым из таких вызовов стало выдавливание талибами военнослужащих правительственных силовых структур Афганистана на сопредельные территории. По состоянию на 6 июля таковых на территории Таджикистана уже насчитывалось чуть более полутора тысяч человек, или, по афганским меркам, 2,5 - 3 батальона.



Если события и дальше будут развиваться в нынешнем ключе, то, скорее всего, следует ожидать роста числа афганских военнослужащих, пересекающих государственную границу республики



Узбекистан, на территорию которого также переходят афганские военнослужащие, тут же разворачивает их обратно. Таджикистан, в отличие от него, заявил, что принимает афганских военных, исходя из гуманитарных соображений. Но это означает, что их всех надо как-то содержать, устроить в бытовом плане, чем-то занять. Возможно, перешедших государственную границу афганских военнослужащих следует собрать где-то в одном месте.



Во всяком случае, они должны быть размещены отдельно и изолированно от таджикских военнослужащих. Как минимум, по эпидемологическим соображениям.



На все это необходимо выделить средства и ресурсы. Как-никак, речь идет, по численности, о вполне себе воинской части. Но есть ли они в достаточном объеме у таджикской стороны, у того же Министерства обороны или иной структуры республики, которой будет вменено в обязанность решать соответствующие задачи? Ведь расходы будут немалые и они никак не предусмотрены в бюджетах ее силовых ведомств.



А это означает необходимость срочно определиться с источниками финансирования, желательно, внешними, а также с логистикой содержания афганских военнослужащих. Тем более, что на данный момент времени трудно сказать сколь длительным будет их вынужденное пребывание на таджикской земле.



Примет ли Таджикистан афганских гражданских?



Другим большим вызовом для республики являются высказанные американцами пожелания о размещении на территории государств региона сотрудничавших с ними 9 тысяч афганцев и о предоставлении США возможности вести разведку с территории государств Центральной Азии.



Единственной конкретикой по первому из этих пожеланий пока является то, что запрашивается размещение всего названного числа афганцев на временной основе. До нахождения иных приемлемых решений. Как и в случае с пребыванием афганских военнослужащих, насколько временным оно будет - неясно. Но очевидно, что все они лица, представляющие для американцев вполне определенную конкретную ценность, следовательно, нужные для них люди.



А если это так, то принимая во внимание не очень большие финансово-экономические возможности государств региона, в том числе и Таджикистана, не рациональнее было бы забрать их сразу в Штаты. Или устроить в лояльные им Канаду, Великобританию, Европейский Союз, или, на худой конец, в не менее лояльные и далеко не бедные аравийские монархии? Тем более, там наличествуют сложившиеся и успешные афганские диаспоры, способные оказать соотечественникам необходимую экономическую и моральную поддержку, а также помощь в интеграции в тамошние условия.



Что же касается второго пожелания, то даже о реакции государств региона, не говоря уже о какой-либо конкретике, сказать пока нечего. Вопрос уж очень деликатный. Но если на высказанное пожелание не говорят ни "да", ни "нет", то, скорее всего, вопрос находится на стадии изучения и обсуждения.



У Таджикистана за время, прошедшее с обретения независимости сложились отношения стратегического партнерства со всеми сверхдержавами современности - Россией, Китаем и США. Понятно, что ни с одной из них осложнять свои отношения он не намерен. Но именно поэтому он должен быть очень осторожен в данном вопросе. В последнее время США определились со своим глубоко негативным отношением к России и Китаю. Те, в ответ, выстраивают отношения совместного противостояния столь же совместному экономическому и военно-политическому давлению Соединенных Штатов и их союзников.



"Таджикистан находится в весьма непростом окружении"



Еще одним большим вызовом для республики является необходимость прагматической адаптации к происходящим изменениям на прилегающих к государственным границам афганских территориях. По факту, контроль над ними перешел к талибам. Насколько произошедшие изменения необратимы, или наоборот, обратимы, пока трудно сказать.



В складывающихся условиях Узбекистан, например, стремится, во-первых, не драматизировать излишне ситуацию, и, во - вторых, не демонизировать взявших под свой контроль территории по ту сторону свой границы с Афганистаном талибов. В частности, об этом, по сути дела, свидетельствуют заявления, сделанные узбекским министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в интервью американскому телеканалу This is America TV.



Узбекистан и раньше имел контакты с талибами и прилагал усилия к налаживанию диалога между ними и властями в Кабуле. Работая в этом направлении, он был движим не только политическими и гуманитарными императивами, но и сугубо экономическими резонами.



Чтобы успешно развивать экономические отношения с Афганистаном, в частности, поставлять туда электроэнергию и прочие товары следовало обеспечить их передачу и продвижение по территориям, находящимися под явным или неявным контролем вооруженных оппонентов центральных властей.



До последних событий, территории по ту сторону таджикско-афганской границы были вне контроля Движения "Талибан" и непосредственных проблем по политическим мотивам у республики с приграничной торговлей и экспортом электроэнергии в соседнюю страну не возникало. Но теперь сложилась новая ситуация. И если она не вернется полностью в прежнее состояние, то возникновения таких проблем для таджикско-афганских экономических отношений, да и для прочих отношений тоже, исключать не приходится.



Таджикистан находится в весьма непростом окружении. Ситуация вокруг него постоянно изменятся. Иногда самым непредвиденным, на первый взгляд, образом. Для того, чтобы быть готовым к любым неожиданностям, ему, наверное, следует постоянно, без излишних эмоций и предвзятости отслеживать происходящие вокруг события, реалистично их оценивать, своевременно адаптироваться к новым условиям с тем, чтобы использовать их к вящей своей выгоде наиболее эффективным образом. Источник - Asia-Plus

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626176220

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- О либерализме

- Кадровые перестановки

- Вместо мечетей надо строить школы - политолог об исламизации Казахстана

- МВК приняла пакет мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции

- Рабочий график главы государства

- Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан

- Кадровые перестановки

- Спикер Сената встретился с Председателем 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

- Насколько теоретические расклады газификации столицы расходятся с практическими результатами?

