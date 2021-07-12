|Казахстан срочно призывает в армию резервистов. Талиб идет!
20:17 13.07.2021
В Казахстане примут закон о привлечении резервистов в период мобилизации
Законопроект о привлечении резервистов в Вооруженные силы в период мобилизации и период чрезвычайного положения планируют принять в Казахстане. Соответствующий законопроект опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".
Поправки в законодательство по вопросам службы в резерве предложило внести министерство обороны Казахстана. Законопроект предлагает регламентировать гарантированное доукомплектование Вооруженных сил военно-обученными резервистами.
В минобороны республики отметили, что конфликты на Украине и в Нагорном Карабахе выявили проблемные вопросы, связанные с мобилизацией Вооруженных сил, а также подготовкой и наличием военно-обученного резерва.
Согласно документу, резервисты будут проходить воинскую службу через сборы и подготовку по военно-учетным специальностям в мирное время в том порядке, которое определит министерство.