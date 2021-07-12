Казахстан срочно призывает в армию резервистов. Талиб идет!

20:17 13.07.2021

В Казахстане примут закон о привлечении резервистов в период мобилизации



Законопроект о привлечении резервистов в Вооруженные силы в период мобилизации и период чрезвычайного положения планируют принять в Казахстане. Соответствующий законопроект опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".



Поправки в законодательство по вопросам службы в резерве предложило внести министерство обороны Казахстана. Законопроект предлагает регламентировать гарантированное доукомплектование Вооруженных сил военно-обученными резервистами.



В минобороны республики отметили, что конфликты на Украине и в Нагорном Карабахе выявили проблемные вопросы, связанные с мобилизацией Вооруженных сил, а также подготовкой и наличием военно-обученного резерва.



Согласно документу, резервисты будут проходить воинскую службу через сборы и подготовку по военно-учетным специальностям в мирное время в том порядке, которое определит министерство.