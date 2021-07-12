Сразу после статьи Путина подал в отставку одиозный глава МВД Украины Аваков

20:19 13.07.2021

Аваков написал заявление об отставке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, соответствующую информацию и скан-копию документа опубликовала пресс-служба министерства.

Отставку министра еще должен принять парламент страны.



"В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - говорится в тексте, подписанном Аваковым и опубликованном в аккаунте министерства в Facebook.