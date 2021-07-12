Кыргызы уверяют, что Верхне-Нарынскими ГЭС заинтересовались южно-корейские инвесторы. Дурь-проект жив!

20:22 13.07.2021

Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Верхне-Нарынским каскадом ГЭС заинтересовались инвесторы из Южной Кореи. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель министра инвестиций КР Улан Асанов.



По его словам, в Южной Корее много международных инвесторов по энергосектору, один из которых заинтересовался Верхне-Нарынским Каскадом ГЭС.



"Сейчас мы ведем с ними переговоры", - пояснил он.