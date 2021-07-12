 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Завязали глаза и сразу вывезли в Турцию". Орхан Инанды рассказал детали своего похищения в Бишкеке
21:01 13.07.2021

Глава сети школ "Сапат" Орхан Инанды рассказал своему адвокату некоторые детали своего похищения в Бишкеке. Интервью с адвокатом Халилом Ибрагим Йылмазом опубликовал "Азаттык".

По словам Йылмаза, Орхан Инанды был переправлен в Турцию сразу же после похищения, однако его подзащитный не знает, кто организовал похищение.

"Он не знает, кто его похитил. Но говорит, что это были кыргызстанцы, это могли быть как сотрудники милиции, службы безопасности, так и другие. Но сказал, что это были трое мужчин кыргызской национальности", - сказал адвокат.

"Когда его задержали, ему завязали глаза. На следующий день его самолетом вывезли в Турцию. Он рассказал, что ему сначала завязали глаза, а затем 5-6 часов куда-то везли на машине окольными дорогами (кара жол), после чего посадили на самолет. Но он не знает, где его посадили на самолет – в Казахстане, Кыргызстане или в Таджикистане", - цитирует слова своего подзащитного адвокат.

При этом юрист отмечает, что Орхан Инанды не признавал себя виновным и не подписывал сделку со следствием, как пишут турецкие СМИ. "Он рассказал о своей деятельности в Кыргызстане – как открывались школы, кто финансировал. Он сказал, что не жалеет об этом… Показания даны на 89 страниц, но в них нет признания вины", - говорит адвокат.

Источник - svodka.akipress.org
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