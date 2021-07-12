 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Госстрой Киргизии возглавил престарелый Токтомамбет Сатышов
21:04 13.07.2021

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 закона КР "О Конституции КР" Токтомамбет Сатышов назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Ранее президент подписал указ, согласно которому Калманбетов Уланбек Кыдыкович освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров КР согласно поданному заявлению.

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Сатышов Токтомамбет Сатышович

Дата рождения: 15 апреля 1957

Место рождения: Кыргызстан, Токтогульский район

Специальность: инженер-строитель, юрист – правовед

Семейное положение: Женат, отец шестерых детей.

Образование:

• 1975г. - Фрунзенский строительный техникум по специальности промышленное гражданское строительство;

• 1986 г. - окончил Фрунзенский политехнический институт;

• 1988 г. - окончил университет Марксизма и Ленинизма при ООКП;

• 1995г. окончил с отличием юридический факультет Кыргызского Национального университета по специальности "Юрист - правовед";

Трудовая деятельность:

• 1975г. - рабочим управления основных сооружений строительства Токтогульской ГЭС в системе "Нарынгидроэнергострой" в г. Кара-Куль;

• 1980-1983 гг. работал мастером, затем начальником участка в г. Кара-Куль в системе "Нарынгидроэнергострой";

• 1983г. - работал старшим инженером производственно-технического отдела Ошского СМУтт треста "Юждортранстрой";

• 1984 г. - назначен главным инспектором управления госархстройнадзора по Ошской области в системе Госстроя;

• 1987г. - назначен главным инженером управления госархстройнадзора по Ошской области в системе Госстроя;

• 1989 г. - был назначен начальником управления госархстройнадзора по Ошской области в системе Госстроя;

• 2008 г. - назначен начальником управления государственной экспертизы Госстроя Кыргызской Республики по Южному региону;

• 2011г. - работал начальником управления госархстройнадзора по Жалал-Абадской области в системе Госстроя;

• 2014 г. - независимый эксперт комиссии по противодействию коррупции, заместитель председателя наблюдательного совета Госстроя Кыргызской Республики;

• 2018 г. - аудитор по техническим вопросам по контролю качества строительства объектов ДЖГС Госстроя КР;

• 2019 г. - главный инженер координационной группы по реализации инвестиционного проекта ДЖГС Госстроя КР.

• Июль 2021г. – согласно Указу Президента Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626199440
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