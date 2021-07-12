Госстрой Киргизии возглавил престарелый Токтомамбет Сатышов

21:04 13.07.2021

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 закона КР "О Конституции КР" Токтомамбет Сатышов назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Ранее президент подписал указ, согласно которому Калманбетов Уланбек Кыдыкович освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров КР согласно поданному заявлению.



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Сатышов Токтомамбет Сатышович



Дата рождения: 15 апреля 1957



Место рождения: Кыргызстан, Токтогульский район



Специальность: инженер-строитель, юрист – правовед



Семейное положение: Женат, отец шестерых детей.



Образование:



• 1975г. - Фрунзенский строительный техникум по специальности промышленное гражданское строительство;



• 1986 г. - окончил Фрунзенский политехнический институт;



• 1988 г. - окончил университет Марксизма и Ленинизма при ООКП;



• 1995г. окончил с отличием юридический факультет Кыргызского Национального университета по специальности "Юрист - правовед";



Трудовая деятельность:



• 1975г. - рабочим управления основных сооружений строительства Токтогульской ГЭС в системе "Нарынгидроэнергострой" в г. Кара-Куль;



• 1980-1983 гг. работал мастером, затем начальником участка в г. Кара-Куль в системе "Нарынгидроэнергострой";



• 1983г. - работал старшим инженером производственно-технического отдела Ошского СМУтт треста "Юждортранстрой";



• 1984 г. - назначен главным инспектором управления госархстройнадзора по Ошской области в системе Госстроя;



• 1987г. - назначен главным инженером управления госархстройнадзора по Ошской области в системе Госстроя;



• 1989 г. - был назначен начальником управления госархстройнадзора по Ошской области в системе Госстроя;



• 2008 г. - назначен начальником управления государственной экспертизы Госстроя Кыргызской Республики по Южному региону;



• 2011г. - работал начальником управления госархстройнадзора по Жалал-Абадской области в системе Госстроя;



• 2014 г. - независимый эксперт комиссии по противодействию коррупции, заместитель председателя наблюдательного совета Госстроя Кыргызской Республики;



• 2018 г. - аудитор по техническим вопросам по контролю качества строительства объектов ДЖГС Госстроя КР;



• 2019 г. - главный инженер координационной группы по реализации инвестиционного проекта ДЖГС Госстроя КР.



• Июль 2021г. – согласно Указу Президента Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики.