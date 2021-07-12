Таджики и киргизы делят собянинскую Москву в уличных боях

22:37 13.07.2021 Таджики и киргизы делят Москву в уличных боях

Как остановить войну этнокриминала на улицах российских городов



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Анатолий Баранов

Вадим Трухачев

Федор Бирюков



В Москве на Зеленодольской улицепроизошла массовая драка между мигрантами из Киргизии и Таджикистана, в которой с обеих сторон приняло участие около 150 человек. Сообщается, что некоторые из участников получили серьезные ранения, им потребовалась госпитализация.



Известно, что драка началась в 19 часов понедельника. При этом после этого к каждой из конфликтующих сторон прибыло "подкрепление". Причиной оказались ножевые ранения, полученные двумя уроженцами Киргизии.



Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Как долго Росси будет терпеть подобное поведение от представителей союзных нам государств? И как сделать так, чтобы такого не повторялось? Закрывать въезд? Вводить визовый режим? Иных вариантов уже нет?



- К сожалению, это стало прозой жизни для крупных городов России, - считает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. - Нет, это ненормально с нашей точки зрения. Но у многих приезжих из государств Средней Азии, видимо, другое мнение.



"СП": - Кстати, по-вашему, в последние годы ситуация с этническим криминалитетом в Москве улучшилась или ухудшилась? От чего это зависит?



- Есть ощущение, что она не изменилась. А зависит она от нескольких вещей. Первое - количество приезжих. Второе - работа властей с диаспорами. Третье - общая работа правоохранительных органов. Четвертое - способности руководства диаспор "договариваться" с чиновниками и силовиками. Последнее, пожалуй, даже важнее первого.



"СП": - Судя по всему, жителей Москвы это не особо волнует, им лишь бы бабло капало, и во дворах мусор подметали. Влияет ли, по-вашему, равнодушие москвичей на ситуацию? Может, им стоило бы занимать более ответственную позицию?



- Опросы показывают, что москвичей это очень даже волнует. Тут и ВЦИОМ, и Левада* приводят похожие цифры. До 70% москвичей считают, что число мигрантов из Средней Азии надо существенно сократить. Другое дело, что власти с их мнением в данном вопросе мало считаются.



"СП": - Что делать с участниками таких акций? Депортировать? Но на их место приедут другие. Как предотвращать подобное?



- Участников массовых драк надо не просто высылать из России, а пожизненно закрывать въезд. Для упрощения контроля надо у всех въезжающих в Россию брать отпечатки пальцев и денежный залог. Лично я бы ввел визовый режим шенгенского образца со странами Средней Азии. Такая мера пошла бы на пользу и самим среднеазиатам. Москва и другие города должны перестать быть проходным двором и аренами "гладиаторских боев".



"СП": - Но ведь дерутся не только киргизы с таджиками. Периодически такое происходит и между выходцами из регионов России. Что с ними то делать? Нельзя же запретить въезд в Москву…



- Если драки становятся систематическими - можно временно ограничить и даже запретить въезд в Москву даже для жителей отдельных субъектов РФ. Весь вопрос в политической воле. Подобные массовые драки надо предельно быстро и жестко изживать как явление.



- В 90-е такого не было, - отмечает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. - Там другая была поножовщина, и она исчезла, когда главари уличной преступности превратились в солидных бизнесменов и пошли во власть и даже в церковь. Теперь они учат нас нравственности и патриотизму, и соблюдают правила дорожного движения.



А это совершенно новое и незнакомое нам поколение. Это не пришибленные распадом СССР и стремительным одичанием бывшие советские граждане, это их дети и внуки, выросшие в абсолютно чуждой для нас среде, часто уже и русского языка не понимающие. И главное - и не желающие его понимать, не желающие натурализоваться здесь. Они хотят жить здесь, как "там". Просто здесь лучше кормят.



"СП": - От чего эта ситуация зависит? Это проблема вообще городских властей или федеральных? Она как-то решается?



- Это проблема отношений России с бывшими нашими территориями. Сознательно не говорю слово "колония", поскольку республики СССР колониями не были, они были вполне равноправны. Но сейчас там буквально на пустом месте возникли какие-то квази-государства, сформировалось какое-то общество, причем в каждом таком государстве оно разное, зачастую враждебное другим. Таджики не любят узбеков, узбеки - киргизов, все вместе не любят казахов как более успешных, кому нет нужды ездить в Россию на заработки. Это люди другой логики. Посмотрите на Казахстан - забастовка на забастовке, там трудящиеся люди добиваются, и часто вполне успешно, приемлемых условий труда и оплаты. А из южных азиатских республик едут на заведомо унизительные условия труда, низкую зарплату, часть которой еще и отдают "диаспоре", то есть этнической ОПГ. Другой человеческий материал, другие ценности.



"СП": - Возникает впечатление, что в Москве скоро появятся свои гетто по примеру негритянских кварталов в США, а москвичи живут в своих районах, как в скорлупе, и им все равно, что происходит вне ее…



- Это скверный выход, но проверенный опытом Америки и отчасти Европы. В СССР миграция населения была высокой, но гетто никто не строил. Целью ставилась унификация и единообразие, единая общность людей "советский народ". Сейчас мне вообще непонятно, ставят ли власти перед собой какие-то долгоиграющие цели в национальном вопросе? Думаю, нет, не ставят.



"СП": - Как бороться с этим? Депортировать драчунов? Некоторые вон уже предлагают визовый режим ввести со странами Средней Азии.



- А какая разница, вас азиат с визой зарежет или безвизовый? Впрочем, они сейчас режут друг друга, местные для них вроде природной среды, травы на газонах. Это часть их кормовой базы. Они же с нас кормятся, в конечно счете. Но если что, то и дойную корову режут…



"СП": - По-вашему, власти у нас вообще работают с диаспорами? Или миграционный вопрос отдали на откуп жадным капиталистам, которым нужна дешевая рабочая сила, а то, как она себя ведет вне работы, никого не волнует?



- Власти именно работают с диаспорами, а надо сажать. По статье за организацию ОПС. А капиталистам с диаспорами проще - бандит бандита всегда поймет, когда надо обчистить лоха.



"СП": - Кстати, Киргизия и Таджикистан периодически становятся на грань войны из-за инцидентов на границе. Может, корень проблемы, как и в случае с Украиной, в неправильно нарезанных границах? Или в низком уровне жизни в этих странах?



- Границы всегда "неправильно" нарезаны. А как нарезать, если половина Согдийской области таджики, а половина узбеки? Когда область была Ленинабадской, никого это не волновало… А теперь в открытую говорят и пишут, что таджики - истинные арийцы и им не по пути с "чурками". Малообразованному полудикому человеку любую чушь можно внушить



"СП": - Обе страны входят в ОДКБ, т.е. нам выгодно, чтобы там была стабильность. Можем ли мы навести там порядок, если местные власти не справляются? Тогда и проблемы с мигрантами не будет. Или нашим властям это не нужно?



- Наши власти с собственными национальными территориями не справляются. Нет объединяющей идеи. У СССР была, а у путинской России - патриотизм. Неизвестно, откуда взявшийся - видимо, когда татары празднуют победу на Куликовом поле или взятие Грозным Казани, у них должен отрастать патриотизм просто неимоверных размеров! Или, когда черкесам рассказывают, что Сочи, Лоо, Туапсе, Хоста - это исконно русские города… Очень интересно ненцам и корякам слушать про "Русский Север".



Ничего не предлагается, чтобы народы России оттолкнулись от прошлого и устремились в какое-то светлое будущее - нет будущего, только одно унылое настоящее без конца… А тут мы еще про то, как нам обустроить Среднюю Азию. Чечню давайте обустроим, и обе Осетии, там попроще будет. И сами себе скажем, куда мы вообще идет и других за собой куда тащим?



- Действительно, в 90-х такого разгула этнопреступности и этнохулиганства не было, - соглашается директор Института свободы, член бюро президиума политсовета партии "Родина" Федор Бирюков.- Тогда в городах заправляли классические ОПГ. Многие из них уже носили этнические черты, но не в такой мере, как сегодня. Сейчас же и в Москве, и в других крупных российских городах сформированы полноценные национальные анклавы. Есть целые районы, укомплектованные мигрантами, там заправляют этнические банды. И все это происходит с ведома чиновников и правоохранителей, которые встроены в коррупционные схемы.



Массовая драка в столичных Кузьминках - всего лишь вершина айсберга. Так вышло, что ее участники сами себе подкузьмили. Но большинство преступлений, совершаемых иностранцами, остается без всякого внимания СМИ. Господствующая либерально-толерантная идеология мультикультурализма, завезенная к нам с Запада и успешно привитая нашим чиновникам и прочим ответственным лицам, утверждает, что у преступности якобы нет национальности. Чтобы не нарываться на судебные претензии, пока оставим этот спорный тезис. Но у преступников есть гражданство. И есть определенные культурные принципы, которых они придерживаются в жизни. И с этим никто поспорить не может. Так вот, когда мы видим иностранца, абсолютно чуждого по своему менталитету и воспитанию традициям и ценностям русских и всех россиян, то получаем четкий гештальт этнокриминала. И этот гештальт необходимо закрыть!



На днях я наблюдал абсурдную сцену. В подъезде один гастарбайтер раскидывал по почтовым ящикам счета за услуги ЖКХ. А второй гастарбайтер весь этот сложнейший процесс снимал на смартфон. В итоге два человека были заняты рассовыванием бумажек по ящикам. За одно действие начисляется две зарплаты, которые наверняка дербанят между собой их начальники.



И так - повсеместно. На стройках, во дворах, где угодно. Именно в этом кроется весь смысл чудовищно избыточной трудовой миграции в РФ. Это банальная коррупция и сбор дани для чиновников и других заинтересованных лиц. А можно нанять за нормальные деньги энергичного российского пенсионера или студента, и они легко и быстро разнесут все квитанции по домам.



Поэтому государство должно переориентировать всю социально-экономическую систему с коррупционно-миграционного гештальта на гештальт национальных интересов россиян. И никакие международные соглашения не должны противоречить российским национальным интересам. Тогда и этнокриминальная обстановка естественным образом улучшится. Нужно создать в стране такие условия, при которых иностранные бездельники, отморозки и преступники даже не сунутся к нам.



*признано иноагентом Источник - СвободнаяПресса

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