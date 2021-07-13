Джордж Кент – архитектор параллельной системы власти на Украине, - А.Каневский

00:22 14.07.2021

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 13.07.2021 |



Назревают интересные события



Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин отправилась на родину, чтобы отдохнуть от украинцев и принять участие в подготовке визита Владимира Зеленского в США в конце июля.



Обычно, когда начальник отсутствует, его обязанности исполняет заместитель, но здесь Госдеп принял необычное решение: замещать Кристину Квин будет ее непосредственный начальник – заместитель помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент.



Кент – специалист. Он прекрасно знаком с обстановкой большинства республик европейской части бывшего СССР". В непростых политических ситуациях он регулярно посещал с инспекциями Армению, Молдавию, Белоруссию.



Джордж Кент очень много знает об Украине, проработав в посольстве США в Киеве две каденции – последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками, знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц на Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни.



Кент является архитектором параллельной системы власти на Украине. По замыслу, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное по инициативе Вашингтона, выявляет коррупционеров-чиновников, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) осуществляет процессуальный надзор, а Высший антикоррупционный суд штампует обвинительные заключения. Плюс Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции контролирует доходы и расходы чиновников в режиме онлайн.



Однако Украина – такая страна, где что-то в антикоррупционной машине должно было сломаться и сразу сломалось. Результат деятельности упомянутых выше структур за несколько лет оказался практически нулевым. Налицо очевидный саботаж: американская коса нашла на украинский камень. В декабре, после президентских выборов в США новая американская администрация еще не успела официально вступить в свои полномочия, а украинским властям уже был передан список ее новых пожеланий. Домашнее задание, так сказать: продвижение судебной реформы, которая ставит украинские суды в зависимость от американской воли; замена руководства силовых ведомств; смена правительства; разборки с крупными украинскими компаниями для передачи их западным владельцам.



Недавнее принятие Верховной радой законопроекта о судебной реформе с поправками, внесенными буквально в последний момент и удовлетворяющими пожелания американцев по их контролю над украинской судебной системой, выглядит капитуляцией Зеленского перед требованием установить полное внешнее управление США.



Командировка Кента, который прибудет в Киев со дня на день, показывает, что за океаном решено ковать железо, пока горячо. Статус временного поверенного в делах посольства США на Украине должен обосновать длительное пребывание Кента в Киеве. В Вашингтоне, судя по всему, решили, что Кристина Квин не справилась со своей миссией.



Момент выбран удачно. До конца месяца ждут визита Зеленского в Вашингтон. В украинских верхах и "патриотическом сообществе" к приглашению в Америку относятся трепетно.



А в Вашингтоне намерены окончательно решить украинский вопрос. Предстоящую миссию Кента подкрепили заявления госсекретаря Энтони Блинкена. С фельдфебельской прямотой Блинкен перечислил пять шагов, которые помогут Украине сохранить "прогресс в реформах".



Энтони Блинкен.



Энтони Блинкен. Фото REUTERS POOL New



Во-первых, сказал госсекретарь, законопроекты о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны быть приняты в таком виде, чтобы это обеспечило прозрачный (для американцев) отбор судейских.



Во-вторых, должна быть прозрачной (для американцев) процедура отбора руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



В-третьих, надо сохранить корпоративное управление госпредприятиями по стандартам OECD (и тут внешнее управление, когда большинство топ-менеджеров являются иностранными гражданами. – А.К.).



В-четвертых, Службу безопасности Украины нужно перестроить так, чтобы передать функции борьбы с экономическими преступлениями другому ведомству (?). Туземные службы безопасности должны быть лишены возможности работать по экономическим преступлениям. При этом чиновники и политики будут знать, что их благополучие зависит исключительно от американцев.



Наконец, в-пятых, должностные лица, совершившие коррупционные преступления, должны нести реальные наказания (Блинкен отметил, что с 2014 года ни один топ-чиновник не был осужден за коррупцию).



На Украине назревают интересные события. В любом случае установление между Соединенными Штатами и Украиной отношений суверен – вассал можно считать свершившимся фактом. Сохранение за вассалом тех или иных степеней свободы уже не имеет значения.