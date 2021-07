Большая тройка подгребает Америку под себя

Я неоднократно писал о крупнейших финансовых корпорациях США. Формально это банки Уолл-стрит с соответствующими балансовыми активами: JPMorgan Chase (2,7 трлн. долл. на конец 2019 года), Bank of America (2,4 трлн. долл.), Citigroup (2,0 трлн. долл.), Wells Fargo (1,3 трлн. долл.), Goldman Sachs (1,0 трлн. долл.).



Однако в Америке есть еще несколько гигантских финансовых компаний, преимущественно управляющих активами клиентов на основе специальных договоров. Величина таких активов под управлением (АПУ) существенно больше, чем приведенные цифры собственных активов ведущих банков Уолл-стрит.



В начале этого века в Америке говорили о "Большой четверке" гигантских финансовых корпораций: Vanguard Group; StateStreet; FMR Corporation (Fidelity) и BlackRock. В последние годы Fidelity сдала позиции и чаще говорят о "Большой тройке", включающей BlackRock, Vanguard и State Street.



Деятельность "Большой тройки" в основном закрыта. По данным The Financial Times, за период с конца 2019 по конец 2020 г. активы под управлением Vanguard выросли с 6,2 до 7,1 трлн. долл. BlackRock богатела еще быстрее: активы под управлением этой компании в конце первого квартала 2020 года равнялись 6,47 трлн. долл., а через год достигли планки в 9,0 трлн. долл. У State Street размер активов под управлением на конец 2019 года достиг 3,1 трлн. долл.



Можно предположить, что на сегодняшний день совокупные активы, находящиеся под управлением "Большой тройки", составляют более 20 триллионов долларов. Это означает, что "Большая тройка" контролирует весь фондовый рынок США.



Подавляющая часть прироста этих активов обеспечивается за счет роста капитализации компаний, бумаги которых ранее попали в портфели "Большой тройки".



Капитализация топ-500 американских публичных компаний на фондовом рынке США на 31 декабря 2019 года составляла 28,13 трлн. долл. Через год она выросла до 33,39 трлн. долл. (прирост 18,7%), а на конец первого квартала 2021 года достигла 35,39 трлн. долл. (прирост по сравнению с концом 2019 года 25,8%). Мы видим, что приросты показателей АПУ у "Большой тройки" были выше приростов показателей капитализации топ-500.



Есть две основные версии особой успешности "Большой тройки": 1) они формируют свой портфели бумаг, зная заранее, бумаги каких компаний будут особенно быстро расти в цене; 2) они сознательно влияют на цену бумаг, ранее ими приобретенных.



Приоритетными объектами инвестирования для "Большой тройки" являются: 1) компании хай-тек (особенно компании Силиконовой долины); 2) компании по разработке и производству лекарств и вакцин (BigPharma); 3) крупнейшие банки Уолл-стрит.



Статистики об операциях компаний "Большой тройки" и детальной информации об их связях с компаниями и банками США и других стран крайне мало.



Небезынтересно познакомиться с появившейся в начале сего года работой американских исследователей Луциана Бебчука (Lucian Bebchuk) и Скотта Херста (Scott Hirst) "Власть Большой тройки и ее значение" (The Powerofthe Big Threeand WhyIt Matters). В этой статье рассматривается присутствие "Большой тройки" в ведущих компаниях США, входящих в группу S&P 500; так обозначается фондовый индекс, в корзину которого включены торгуемые на фондовых биржах США публичные компании, имеющие наибольшую капитализацию.



Бебчука и Херста интересует участие "Большой тройки" в крупных пакетах акций компаний S&P 500 – таких, которые начинаются от пяти процентов всего акционерного капитала.



* Оценка по 2020 году произведена на основе исходных данных, методология составления которых несколько отличается от методологии предыдущих лет в сторону некоторого занижения показателей.



Как видно из табл. 1, с 2000 года компании "Большой тройки" стремительно распространяли свое влияние на крупный бизнес Америки. Еще в 2000 году компания Vanguard не имела ни в одной компании из списка S&P 500 крупных пакетов акций, она участвовала в капиталах некоторых компаний лишь в качестве миноритарного акционера. А к концу рассматриваемого периода (2000-2020) Vanguard участвовала в капиталах подавляющей части всех компаний из списка S&P 500, обойдя не только State Street, но и BlackRock.



Авторы статьи рассчитали и такой показатель, как доля компаний "Большой тройки" в акционерном капитале всей группы компаний S&P 500 (табл. 2).



* Оценка по 2020 году произведена на основе исходных данных, методология составления которых несколько отличается от методологии предыдущих лет в сторону некоторого занижения показателей.



За период 2000-2020 гг. доли всех трех компаний "Большой тройки" увеличивались: у BlackRock – с 3,7 до 7,6 процента (в два с лишним раза); у State Street – с 1,9 до 5,6 процента (почти в три раза); у Vanguard – с 1,5 до 9,8 процента (в 6,5 раза). На сегодняшний день по участию в акционерном капитале группы S&P 500 на первом месте оказалась компания Vanguard. В совокупности участие "Большой тройки" в акционерном капитале группы S&P 500 приближается к одной четверти.



Приведенные цифры отражают лишь непосредственное участие "Большой тройки" в акционерном капитале группы S&P 500, а имеется еще и опосредованное, многоступенчатое участие в капитале.



В своем исследовании авторы попытались определить и долю "Большой тройки" в голосах акционеров компаний группы S&P 500. Полного совпадения со значением доли участия в акционерном капитале нет, поскольку есть голосующие акции и неголосующие. См. табл. 3.



Как видно, принципиального расхождения показателей доли в капитале и доли в голосах нет. Доля "Большой тройки" в голосах акционеров группы S&P 500 также приближается к одной четверти. И это без учета того, что "Большая тройка" может влиять на результаты голосования на собраниях акционеров через других акционеров, в капиталах которых "Большая тройка" участвует. В исследовании отмечается, что в целом доля "Большой тройки" в голосованиях на собраниях акционеров американских корпораций S&P 500 составляет около 30%. Учитывая большую распыленность иных акционеров, такого процента вполне достаточно для принятия решений, нужных "Большой тройке".



Эти данные показывают, что компании "Большой тройки", перекрестно участвуя в капитале друг друга, выступают не конкурентами, а партнерами, действующими в рамках "Большого картеля". Авторы исследования не исключают, что со временем "Большая тройка" превратится в "Большую двойку": активы, которые сегодня находятся под управлением State Street, будут перераспределены в пользу двух сверхгигантов – BlackRock и Vanguard. Источник - Фонд стратегической культуры

