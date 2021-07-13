Черно-народное восстание в ЮАР. В уличных боях погибло уже 75 человек

07:16 14.07.2021

В ЮАР идут массовые беспорядки. Погибли уже 75 человек.



Как сообщает РЕН ТВ, этой ночью тысячи протестующих разгромили торговый центр.



Остановить толпу не смогли ни служба безопасности, ни прибывшая на подмогу армия. На улицах развернулись настоящие боевые действия.



Задержаны почти полторы тысячи человек. Власти намерены ввести в стране режим чрезвычайного положения.