Грузинские военные вливаются в армию Турана, - В.Мухин

08:36 14.07.2021

Турция усиливает свое влияние на Кавказе

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

13.07.21



Внутриполитические проблемы не мешают Грузии выполнять масштабные военные и военно-технические планы сотрудничества с государствами НАТО, и в первую очередь с Соединенными Штатами и Турцией. На эти цели, как и в прежние годы, в проекте бюджета США запланированы значительные суммы. Грузии на 2022 год будет выделено примерно 60 млн долл., и военные этой страны уже становятся активными участниками практически всех маневров и иных проектов, реализуемых альянсом в Черноморском регионе и на Южном Кавказе.

После участия в организованных США и Украиной маневрах Sea Breeze 2021 в Украине грузинский морской спецназ и два сторожевых катера, "Диоскурия" и "Очамчире", задействованы на других – не менее масштабных – военно-морских маневрах Breeze в Болгарии. А в самой Грузии в соответствии с директивами НАТО по отработке оборонительных операций начались учения Восточного командования Сил обороны страны (ВС Грузии) "Басиани-2021". В Тбилиси сообщают, что в них принимают участие военнослужащие 1-й пехотной бригады, авиационные подразделения и части ПВО Вооруженных сил Грузии, Национальная гвардия, Силы специальных операций и т.п.



Такие учения для Североатлантического альянса очень важны, поскольку Вооруженные силы Грузии вот уже более 15 лет (с 2004 года) участвуют в реальных боевых программах НАТО в горячих точках мира. В том числе в составе войск альянса в Афганистане ежегодно действовало около 800–900 грузинских военнослужащих. А всего, по официальным данным, в конфликте в этой стране в рамках 107 ротаций приняло участие более 20 тыс. грузинских военнослужащих (32 из них погибли).



Между тем Грузию как особый перспективный проект воспринимают и в руководстве Турции. На днях с участием представителей министерств обороны Грузии, Турции и Азербайджана в онлайн-режиме обсуждались вопросы подготовки к совместным военным учениям Eternity 2021. Эти маневры регулярно проводятся с 2014 года. Наблюдатели связывают их с укреплением в Турции власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он, как известно, считает возможным возрождение былого влияния своей страны на Кавказе, при этом в Анкаре приближенные к Эрдогану политики и эксперты сейчас ведут разговоры о создании на Кавказе и в Центральной Азии "Великого Турана" – военно-политического блока, объединяющего тюркоязычные страны.



Судя по недавнему визиту в Анкару премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, к проекту "Великий Туран" не прочь присоединиться и Грузия. "У нас есть общие важные проекты, такие как Баку–Тбилиси–Карс, Баку–Тбилиси–Джейхан. У нас есть все возможности осуществлять еще больше проектов как в двустороннем формате, так и в многостороннем", – сообщил Гарибашвили по итогам встречи с Эрдоганом чуть более месяца назад.



"По итогам грузино-турецких переговоров было объявлено о том, что Турция намерена под своим крылом объединить все государства Южного Кавказа. До этого Эрдоган такое объединение декларировал со странами Центральной Азии. И Турция, взаимодействуя с Грузией и другими постсоветскими странами, тут действует вполне конкретно, наступая на интересы России", – заявил "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев, которые долгое время в постсоветский период служил на Кавказе. Он рассказал, что Турция ранее реконструировала, а точнее, практически заново построила в Грузии два аэропорта – в Тбилиси и Батуми. "Эти авиационные пункты имеют стратегическое значение не только в гражданском экономическом плане, но и как объекты, необходимые для решения военных задач. Сотни грузинских военнослужащих прошли подготовку в Вооруженных силах Турции, Анкара помогла Тбилиси модернизировать несколько военных баз на территории страны", – отмечает эксперт. Он указывает на то, что сейчас путем участия в совместных маневрах Анкара и Тбилиси оттачивают военное взаимодействие, тем самым обучаясь впоследствии противодействовать интересам России. Отметим, что при этом Эрдоган выступает за территориальную целостность Грузии, косвенно не признавая нынешний статус Абхазии и Южной Осетии.