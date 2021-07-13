Япония собралась биться с Китаем из-за Тайваня, - В.Скосырев

08:38 14.07.2021

Токио вслед за Вашингтоном обещает не оставить остров в беде

Владимир Скосырев



13.07.21



Японский корабль был направлен в Аденский залив на маневры с британским авианосцем, чтобы продемонстрировать морскую мощь Страны восходящего солнца.

Япония опубликовала ежегодную Белую книгу по обороне. Она может обострить противоречия с Китаем, поскольку документ увязывает напряженность вокруг Тайваня с безопасностью Японии. Ранее вице-премьер Таро Асо заявил, что Токио и Вашингтон должны будут защищать Тайвань в чрезвычайных обстоятельствах. По мнению эксперта, этот акцент в стратегии Токио объясняется желанием увязать ее с курсом Белого дома, а также с тем, что КНР претендует на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые контролирует Япония.



"Стабильность вокруг Тайваня важна не только для безопасности нашей страны, но и для мирового сообщества. Наша страна должна уделять этому пристальное внимание и усилить бдительность", – говорится в Белой книге. Как пишет Japan Times, Япония старается не уязвлять Китай, своего крупнейшего торгового партнера.



Тем не менее во время встречи премьер-министра Японии Есихидэ Суги с президентом США Джозефом Байденом в апреле они призвали оберегать стабильность в Тайваньском проливе.



Но ведь Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, и председатель КНР Си Цзиньпин в этом месяце пообещал в будущем завершить воссоединение острова с родиной. Так что риск конфронтации действительно возрастает. Впрочем, Белая книга представляет собой весьма объемный документ, в котором раскрывается стратегия Токио, касающаяся военного пакта с США, взаимодействия с ЕС, Британией, отношений с Россией и обоими корейскими государствами.



В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Упор на тайваньскую проблему, видимо, связан с влиянием администрации Байдена, который в отличие от своего предшественника Дональда Трампа стал придавать большее значение союзникам США в Азии. А Япония в этом плане призвана всячески содействовать Америке. Тем более что в японо-китайских отношениях накопился целый букет проблем. Это ситуация вокруг острова Сенкаку (Дяоюйдао) из-за экспансионистской военно-морской политики Китая. Кроме того, Китай, по мнению японцев, становится все большей угрозой, так как он наращивает свою мощь в сфере киберпространства, космоса, электронной борьбы".



К тому же в Токио произошла смена караула. Ушел премьер Синдзо Абэ, который очень хотел в период своего правления улучшить отношения с Китаем. В 2018 году Абэ побывал в Китае, встретился с Си Цзиньпином и даже объявил о новой эре в отношениях двух держав. "А приход Суги совпал с обострением американо-китайских отношений. Причем министром обороны стал Нобуо Киси. Хотя он младший брат Абэ, Киси занимает более антикитайскую позицию, говорят даже, что у него есть личный контакт с верхушкой Тайваня", – подчеркнул эксперт.



Что касается России, то Токио по традиции выражает в Белой книге беспокойство по поводу наращивания ею военного присутствия на Курильских островах. А также в связи с проведением в этом районе военных маневров. Спор о принадлежности островов Южно-Курильской гряды никуда не исчез, пояснил Кистанов. "Но после распада Советского Союза термин "российская угроза" перестал упоминаться в официальной доктрине. Особенно при Абэ перестали будировать эту тему, так как надеялись, что сохранится благоприятный климат на переговорах о мирном договоре и территориях. По существу, "российская угроза" была вытеснена двумя "угрозами" – китайской и северокорейской", – заключил эксперт.



Министерство обороны Японии тревожат еще два момента – расширение военного сотрудничества России с КНР, а также размещение на Дальнем Востоке РФ новейших вооружений. В связи с этим Токио будет продолжать наблюдение за военными мероприятиями Москвы.



А по поводу КНДР в докладе японского военного ведомства звучат просто алармистские ноты. Совершенствование Северной Кореей военных технологий создает серьезную и неминуемую угрозу для Японии, отмечается в тексте. Оказывается, КНДР создает ракеты на твердом топливе, которые летят на небольшой высоте и могут менять траекторию. Их трудно перехватить. Разумеется, стратеги в Токио не желают принимать в расчет то, что Пхеньян подвергается постоянному давлению со стороны США и их союзников. Лидер КНДР считает, что сохранить существующий режим можно, только держа наготове ракетно-ядерный кулак.



Как бы то ни было, из текста Белой книги можно сделать вывод, что Япония идет по пути наращивания своего военного потенциала. Характерный пример: два вертолетоносца были переоборудованы в авианосцы. И Япония, милитаризацию которой ограничивает мирная послевоенная Конституция, все чаще заявляет себя как крупная военная держава. Не случайно ВМС Японии только что провели совместные учения с группой кораблей Британии во главе с новым авианосцем Queen Elizabeth в Аденском заливе.