 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ШОС уже готовится к победе талибов, - "НГ"
08:41 14.07.2021

Страны Средней Азии, Россия и Китай думают, что делать, когда радикальные исламисты придут к власти в Кабуле
Геннадий Петров
Встреча министров иностранных дел предваряет саммит ШОС.
Министры иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались в столице Таджикистана. Главная тема двухдневной встречи – ситуация в Афганистане, где запрещенная в РФ группировка "Талибан" с выводом сил НАТО становится как никогда за последние 20 лет близка к захвату власти. Встреча в Душанбе предваряет саммит ШОС, который пройдет 16–17 июля.

По итогам переговоров 14 июля министры примут специальное заявление. Оно будет посвящено ситуации в Афганистане. О ней же, как ожидается, пойдет речь на двусторонних встречах. РФ на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тематику переговоров диктуют последние события в Афганистане. В ШОС помимо России и Китая входят все государства Центальной Азии – Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Вся эта четверка за последнее время в той или иной мере столкнулась с первыми последствиями ухудшения обстановки в Афганистане. Счет военнослужащим афганской армии, которые перешли границу Таджикистана, за последнее время уже идет на тысячи. Есть аналогичные переходы и в Узбекистан, несмотря на то что власти этой страны стараются этого не допустить.

России, напротив, в Ташкенте идут навстречу. Из-за обострения обстановки в Афганистане российское генконсульство в Мазари-Шарифе переведено на узбекскую территорию. Актуальным вопрос беженцев становится и для Киргизии и Казахстана. Власти этих стран уже выразили опасения в связи с возможным притоком нелегальных мигрантов из Афганистана. Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg, 2 июля – то есть на следующий день после того, как американцы вывели треть своих войск с афганской территории, – США обратились к Узбекистану, Таджикистану и Казахстану с просьбой принять десятки тысяч афганцев. Речь идет о людях, сотрудничающих с силами НАТО. Их жизням, в случае если талибы захватят Кабул, угрожает смертельная опасность. В Казахстане известие о том, что в страну могут переселиться тысячи афганцев, вызвало такой резонанс, что МИД вынужден был специально разъяснить, что официально такого предложения со стороны Соединенных Штатов не поступало.

В саммите ШОС примет участие и министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. Он проведет отдельную встречу с главами МИДов организации. Афганистан считается страной – кандидатом на вступление в ШОС. Велика вероятность того, что после 31 августа, когда американские Вооруженные силы в основном покинут страну, его отношение к этой организации изменится. Ведь в стране может смениться власть. Впрочем, действующий президент Афганистана Ашраф Гани, несмотря на поступающие новости из районов боевых действий, утверждает, что власти контролируют ситуацию. Он заявил, что талибам "не хватит и 100 лет", чтобы одержать победу.

Тем временем сами талибы вовсю демонстрируют, что взятие Кабула для них – лишь вопрос времени. Официальный представитель политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин сделал заявление, которое, похоже, адресовано как раз странам ШОС. Он объявил, что "Талибан" не позволит иностранным силам использовать афганскую территорию в качестве базы для ударов по другим странам. "Мы взяли на себя обязательство, что не примем их, будь то одиночки или группировки, настроенные против любой другой страны, включая Китай. Мы не допустим в Афганистане ни открытой вербовки, ни обучения, ни сбора средств для какой-либо группировки", – заявил он.

Упоминание Китая не случайно. В Пекине опасаются, что со сменой власти в Афганистане активизируются уйгурские сепаратисты. Ранее их группировки имели довольно тесные связи с "Талибаном" и радикальными террористическими организациями, действующими на афганской земле. Талибы в настоящее время позиционируют себя как сугубо местная политическая сила, не имеющая глобальных амбиций. Насколько это так, понять сложно. В идеологии их движения радикальные трактовки ислама соседствуют с идеологией пуштунского национализма. Традиционной базой талибов были как раз районы, населенные этническими пуштунами. Однако в последнее время идут чередой новости о боях в северных районах Афганистана. Там живут многие нации, в том числе таджики, узбеки и киргизы, но пуштунов там почти нет.

13.07.21

Источник - ng.ru
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