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Кабул еще повоюет. Афганские силы безопасности наносят контрудары по талибам, - С.Строкань
08:44 14.07.2021

Газета "Коммерсантъ" №121 от 14.07.2021, стр. 6
Силы безопасности Афганистана сообщили о ликвидации двух высокопоставленных силовиков движения "Талибан" - главы разведки Кари Шагаси и представителя высшего командования Азиза Рахмана, а также отбили у боевиков район в приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. Первые за время текущего наступления талибов военные успехи афганских силовиков, продемонстрировавшие их дееспособность и лояльность президенту Ашрафу Гани, переводят противостояние в новую фазу. Ситуация на поле боя показывает: скорой победы талибов, похоже, не будет. Стороны конфликта вступают в затяжную борьбу за стратегические объекты и коммуникации, а также за внешнюю поддержку, которой добиваются и Кабул, и талибы.

Развернувшее генеральное наступление в Афганистане и уже контролирующее 85% территории страны движение "Талибан" (запрещено в РФ) за сутки потеряло сразу двух своих высокопоставленных силовиков. Сообщения об этом с интервалом в несколько часов пришли из восточной провинции Лагман, расположенной вблизи границы с Пакистаном, и провинции Логар, находящейся к юго-востоку от Кабула.

Как сообщило Минобороны страны, в ходе авиаудара, нанесенного ВВС Афганистана в уезде Алингар провинции Лагман, был ликвидирован один из членов военного руководства "Талибана", известный как Азиз Рахман. В заявлении отмечается, что боевик имел репутацию палача и террориста, причастного к казням мирных жителей и самым дерзким атакам на правительственные силы за последние месяцы.

Ликвидации Азиза Рахмана предшествовала спецоперация сил безопасности Афганистана, проведенная в ночь на понедельник в еще одной восточной провинции - Логар. Как следует из заявления МВД страны, в ходе рейда был обнаружен и убит глава разведки "Талибана" Кари Шагаси, два его соратника задержаны.

В то время как талибы, продемонстрировавшие свою силу на прошлой неделе, не сообщают о новых победах, афганские правительственные войска опровергают распространенные представления об их плохой подготовке и низком моральном духе, преобладающие в мировых СМИ после историй массового бегства, сдачи в плен и перехода на сторону боевиков.

Во вторник также стало известно о том, что афганские силовики отбили у боевиков "Талибана" один из районов провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном. Как следует из заявления Минобороны, в ходе противостояния в Бадахшане были уничтожены 32 талиба.

Активное содействие афганской армии оказывают бойцы формирующихся сил народного ополчения, ряды которого пополняют добровольцы, не желающие власти талибов.
Ранее сообщения о начавшемся формировании сил народного ополчения стали поступать из граничащей с Узбекистаном афганской провинции Герат. Хотя инициатива на поле боя по-прежнему принадлежит талибам, сопротивление им становится все более упорным.

Как заявил командир Корпуса сил специальных операций генерал-майор Хибатулла Ализай, в этой ситуации уничтожение боевиков "Талибана" и их лидеров становится одной из главных задач афганского спецназа. Вторая задача - создание "пояса безопасности" вокруг крупных городов, стратегических автодорог и пограничных пунктов, который не позволит боевикам окончательно лишить афганские власти контроля над ситуацией. Как заявил новый командующий ВС Афганистана Вали Мохаммад Ахмадзай, в сложившейся ситуации приоритетом для афганской армии станет защита от талибов основных городов, пограничных переходов и шоссе.

Как сообщил в понедельник прибывший в Кабул глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, "Талибан" пытается одержать стремительную военную победу над афганским правительством, однако встречает упорное сопротивление. "Я думаю, что столицы провинций находятся в опасности, мы увидим это в ближайшие несколько недель. Афганцы полны решимости упорно сражаться за столицы этих провинций",- заявил Кеннет Маккензи.

"Талибан" готовится к воссозданию "исламского эмирата"
"Еще неделю назад многие эксперты предрекали скорую победу талибов и падение нынешнего правительства Афганистана. Сегодня ситуация меняется и не выглядит столь однозначной. Война в Афганистане далека от завершения, скорого успеха для какой-либо одной силы не предвидится. Сила "Талибана", равно как и слабость афганской армии, оказалась сильно преувеличенной",- пояснил "Ъ" директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

Напомнив, что в течение июня-июля "Талибан" сумел захватить около 180 из 370 уездов Афганистана, эксперт также обратил внимание на то, что боевики по-прежнему не в состоянии овладеть хотя бы одним из 36 провинциальных центров и уж тем более Кабулом. "Талибы действительно контролируют значительную часть территории, однако все крупные города, в которых проживает большинство населения страны, находятся под контролем правительства. При этом главари группировки неслучайно продолжают жить за пределами страны, в Пакистане, а не возвращаются в подконтрольные талибам районы: у них нет уверенности в своей безопасности",- отметил господин Серенко.

Обращая внимание на то, что афганские силовики и правительство готовятся к длительной борьбе, эксперт называет внешними игроками, готовыми поддержать власти в Кабуле, не только страны Запада, но и Индию, а также республики Центральной Азии.
"На стороне талибов сегодня открыто выступает только одно государство региона - Пакистан. В свою очередь, Китай, хотя и является партнером Исламабада, тем не менее заявляет о своей поддержке действующего афганского правительства. Все это говорит в пользу версии о предстоящей "длинной войне" в Афганистане, которая не только не завершится с выводом войск США и НАТО, но и, напротив, будет только набирать обороты",- резюмирует Андрей Серенко.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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