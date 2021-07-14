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Талибы начали угрожать Эрдогану, - Ст.Тарасов
08:57 14.07.2021

Анкара пытается представить сохранение своих военных в Афганистане после вывода сил НАТО как "продолжение ранее взятых на себя каких-то обязательств", что вызывает резкую критику в самой Турции. Оппоненты Эрдогана заявляют, что стремление взвалить все на свои плечи от имени Североатлантического альянса подорвет ее отношения с Россией и Ираном в астанинском формате.

После того как президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой и политической поддержки США после вывода оттуда войск НАТО, "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступил с предупреждением, что будет атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении движения, которое процитировал афганский телеканал 1TV. "Решение турецкого руководства о сохранении части контингента в Афганистане является опрометчивым, - говорится в заявлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). - Оно нарушает суверенитет, территориальную целостность и противоречит национальным интересам афганцев". Движение также подчеркнуло, что "рассматривает пребывание любых иностранных войск и под любым предлогом на территории Афганистана как оккупацию и будет бороться с захватчиками". В этой связи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали турецкое руководство отказаться от принятого решения, которое "создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран".

"Если турецкие официальные лица не пересмотрят свое решение, - говорится в заявлении, - то сторонники "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступят против турецких сил". В этом случае движение возложило ответственность на тех, "кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения". Из чего следует, что попытки Анкары закулисно договориться с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не увенчались успехом, в то время как Кабул поддерживает турецкую миссию. Ранее, по данным турецкого портала Cumhuriyet, делегация движения не поехала, как ожидалось, в Стамбул, а направилась в Тегеран и Москву. По мнению издания, это был сигнал о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены договариваться с афганскими силами не так, как этого хочет Запад, и "поэтому Анкаре стоит распрощаться с надеждой решить свои проблемы с США, оставшись в Афганистане". Даже несмотря на то, что один за другим, опять же, в течение двух дней прошли контакты военных делегаций Турции и США, а также состоялись телефонные переговоры турецкого и американского министров обороны. Из сделанных заявлений следовало, что "прогресс был достигнут, однако прийти к окончательному соглашению пока не удалось".

А дальше начинается обычная турецкая борьба мужчин в масле. Турецкие эксперты задались вопросом, кому принадлежит идея замещения международных сил НАТО войсками их страны - самой Анкаре или это было предложение Вашингтона и их союзников, сделанное на последнем саммите альянса в Брюсселе. "Это важно знать, - говорит турецкий эксперт Ирфан Кая Ульгер. - Потому что складывается ощущение, что перед Турцией как страной НАТО поставлена и задача не допустить в Афганистан, после того как оттуда выйдут силы альянса, Россию или Китай". С другой стороны, как считает турецкое издание Dünya, "Анкара разыгрывает с Западом афганскую карту, положив на стол проблему российских комплексов С-400 в обмен на обеспечение Турцией безопасности кабульского аэропорта от Вашингтона". Но вашингтонская администрация исключила С-400 из торгов по Афганистану. Это первое. Второе. "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступает и против какого-либо участия Анкары в урегулировании и, как сообщают иранское источники, якобы готов сесть за стол переговоров с представителями правительства Афганистана в Тегеране.

Кстати, ранее переговоры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иранской столице завершились совместным заявлением из шести пунктов: стороны согласились с тем, что проблема не будет решаться военными методами, и договорились о дальнейших консультациях для достижения согласия. Третье. Анкаре пока не удается заручиться необходимой поддержкой со стороны Исламабада, который имеет влияние на "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ульгер считает, что Анкара не исключает возможные боевые столкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя это будет зависеть от ряда обстоятельств. Например, решат ли силы движения атаковать кабульский аэропорт, насколько афганская армия будет эффективно вести борьбу с наступающими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и присоединится ли к миротворческий миссии Пакистан. Анкара же пытается представить сохранение своих военных в Афганистане после вывода сил НАТО как "продолжение ранее взятых на себя каких-то обязательств", что вызывает резкую критику в самой Турции.

Оппоненты Эрдогана заявляют, что стремление Анкары взвалить все на свои плечи от имени НАТО подорвет ее отношения с Россией и Ираном в астанинском формате. Тем более что обозначена и другая позиция после переговоров "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве. Согласно заявлению МИД России, делегация движения дала заверения относительно ненарушения границ государств Центральной Азии; гарантировала безопасность иностранных дипломатических миссий в Афганистане; подтвердила готовность к достижению устойчивого мира путем переговоров; подчеркнула решимость бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и искоренять наркопроизводство. Москва в свою очередь предостерегает Вашингтон от переброски войск из Афганистана в соседние с ним страны, о чем сказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что Москва обсуждает с американцами возможные последствия вывода их войск из Афганистана. Налажены каналы коммуникации на разных уровнях, а спецпредставители обеих стран находятся в тесном контакте. Так что в Афганистане начинается новая "большая игра".

14 июля 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
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