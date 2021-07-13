ЦентрАзия при тимуридах: герои и достижения эпохи

09:23 14.07.2021 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПРИ ТИМУРИДАХ: ГЕРОИ И ДОСТИЖЕНИЯ ЭПОХИ

Центральная Азия в период правления династии Тимуридов, основателем которой был Амир Тимур, дала миру выдающихся ученых, мыслителей, художников, архитекторов, поэтов и писателей. Кто стал героями эпохи и как достижения того времени сказались на развитии региона – объясняют историки из Ташкента.Центральная Азия при Тимуридах: герои и достижения эпохи

Авторы: Равшан Абдуллаев – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Международного института Центральной Азии (МИЦА), Равшан Назаров – кандидат философских наук, доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт МИЦА.



Эпоха Тимуридов в мировой исторической науке вполне закономерно считается периодом т.н. Второго Восточного (Тимуридского) Ренессанса. И это действительно так, если вспомнить, что в это время творили такие известные ученые как Мирзо Улугбек, Али Кушчи, Казизода Руми, историки – Шарафиддин али Язди, Ибн Арабшах, Мирхонд, Хондамир, Давлатшох Самарканди, прославленные литераторы – Алишер Навои, Абдурахман Джами, Лутфи, Саккоки, Атои, талантливые художники – Камолиддин Бехзод, Касым Али, Мирак Наккаш, Махмуд Музаххиб, Дуст Мухаммад, искусные каллиграфы – Мир Али Табризи, Султан Али Мешхеди, Дервиш Мухаммад Таки и другие.

Многие представители династии Тимуридов сами внесли значительный вклад в развитие науки и культуры: Мирзо Улугбек – в развитие естественных наук (физики, математики, астрономии), Хусайн Байкара, Султан Искандар Ширази, Халил Султан, Абу Бакр (внук А.Тимура) прославились как поэты, Бабур и Джахангир оставили прекрасные мемуары, Байсонкур основал художественную галерею в Герате. Не отставали от мужчин и принцессы Дома Тимуридов – Гульбаданбегим (дочь Бабура) была историком, а Зебуниссо (дочь падишаха Аурангзеба) – поэтессой.



В Мавераннахре, Хорасане (территории Центральной Азии и т.н. Большого Ирана) и других своих владениях Тимуриды постоянно проводили реформы, направленные на улучшение социально-экономической и культурной жизни населяющих эти территории народов.



Они привлекали в свои владения не только ученых и поэтов, но и прославленных мастеров, искусных ремесленников с сопредельных земель и стран Западной, Восточной и Южной Азии. В результате в Центральной Азии, в период Второго Ренессанса возникло новое синтезированное искусство из привнесенных новаций, влившихся в оригинальную культуру Мавераннахра и Хорасана.



Бабуриды и Бабур



Прямым продолжением Тимуридского Ренессанса в Центральной Азии стала культура государства Бабуридов в Южной Азии.



Бабуриды были ветвью династии Тимуридов. Как писал академик И. Муминов: "Бабур и Акбаршах в Индии продолжали лучшие традиции, сложившиеся в Средней Азии при Тимуре, связанные с развитием экономики и культуры".



Период наибольшего расцвета империи Бабуридов – это годы правления Хумаюна (1531-1556), Акбаршаха (1556-1605), Джахангира (1605-1627), Шах Джахана (1628-1658).



С именем Захириддина Мухаммада Бабура и династией Бабуридов (известной Западу как династия "Великих Моголов") тесно связана история и культура Центральной и Южной Азии.



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Как отмечал известный российский востоковед, академик В.В. Бартольд: "Европейцы считают Тимура и его потомков по происхождению моголами, для обозначения династии Бабура сочинили название "Великих Моголов". Мы абсолютно согласны с В.В. Бартольдом в том, что европейцы ошибочно считали Бабура и его потомков монголами. И в этой связи полагаем, что в современной исторической и востоковедческой литературе вместо традиционного "Великие Моголы" должен употребляться термин "Бабуриды", и, соответственно, государство, которое основали представители династии Бабуридов, правильнее называть – Империей Бабуридов.



Сам основатель династии и новой державы в Индии с центром в Агре – Захириддин Мухаммад Бабур (1483-1530) был родом из Андижана. По линии отца – Тимурид. Родным для себя языком считал чагатайский (староузбекский) тюрки, при этом также хорошо владел персидским. Значительную часть своей жизни Бабур провел в Афганистане и Индии, где, испытав сильное влияние культур народов этих стран, сумел создать произведения, которые до сих пор во всем мире вызывают огромный интерес и чувство уважения к этому талантливому человеку.



Один из основоположников современной индийской государственности Джавахарлал Неру отмечал: "Бабур был обаятельной личностью, типичным государем эпохи Возрождения, смелым и предприимчивым человеком, он любил искусство, литературу".



Оставленный им в наследство человечеству трактат "Бабурнаме" – это ценный источник по истории Центральной Азии, Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии. Этой книгой пользуются историки, востоковеды, этнологи, археологи, лингвисты, литературоведы, искусствоведы, геологи, биологи и т.д.



Главное произведение Бабура – "Бабурнаме", представляющее большую научную и литературно-художественную ценность, переведено на многие языки народов мира. Значение творчества Бабура не ограничивается узкими национальными рамками.



Выдающийся индийский писатель Мульк Радж Ананд, говорил в этой связи: "...великий Бабур писал свои мемуары ("Бабурнаме") поэтической прозой и они, как и в Узбекистане, очень высоко ценятся в Индии, являются нашим общим достоянием".



По словам Джавахарлала Неру, с эпохи Бабуридов "в Индии произошли большие сдвиги, и новые стимулы вдохнули свежесть и жизнь в искусство, архитектуру и другие области культуры".



Продолжатель Бабура – Акбаршах



Реформы, которые, в частности, попытался осуществить внук Бабура Акбаршах, имели целью создание сильного централизованного государства.



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На это были направлены изменения в налоговой системе (перевод поземельного налога из натуральной формы в денежную, введение единой для всей страны системы налогообложения), административная реформа, разделившая страну на 12 провинций с унифицированной системой управления. Той же цели служило утверждение для государственных служащих единой системы мансабов – рангов и введение для всех провинций единого календаря (солнечного, основанного на последних данных астрономической науки) и унифицированной системы мер и весов.



Укрепление государства было невозможно без изменения традиционных основ религиозной политики, отказа делить людей на истинно верующих и неверных. Ближайшее окружение Акбаршаха – последователи реформаторских учений, проповедовавших унитаризм, и мыслители-рационалисты, критически переосмысливавшие догмы ислама и индуизма, - помогло падишаху выработать политику, основной принцип которой Акбар определял, как "мир для всех". Она предусматривала признание всех религий равно истинными, отказ от любой дискриминации иноверцев, полную свободу вероисповедания. Согласно теории, разработанной другом и министром падишаха Абул Фазлом Аллами, светский владыка является высшим авторитетом в вопросах веры и руководствуется не догмами какой-либо религии (вероисповедание же монарха объявлялось его личным делом), а требованиями разума и всеобщего блага. При этом государь имеет право вмешиваться и вносить изменения в любой древний, освященный религией закон, если того требуют интересы народа.



Последнее положение сближает Абул Фазла с теми мыслителями западноевропейского позднего средневековья, особенно итальянскими от Макиавелли до Лоттини, которые в сильной государственной власти, стоящей выше узкорелигиозных установок и "доброго старого права", видели залог преодоления раздробленности и процветания общества на основе принципов всеобщего блага.



Акбаршах провозгласил "мир для всех" как высший принцип политики религиозной толерантности. Конечно, толерантными были многие мусульманские правители Индии и до, и после Акбаршаха: они мирились с правом индуистского большинства исповедовать свою религию и жить по обычаям предков. Но они строили государство и политику по канонам ислама, исходя из нужд мусульманской элиты.



Религиозная же реформа Акбара явилась значительным шагом вперед: государство должно было стать как бы надконфессиональным, выступающим от имени всех подданных, какую бы религию они ни исповедовали. Акбар-шах своей этноконфессиональной политикой заслужил почетное место в мировой истории.



Литературоведы Х. Сулейман и С. Хасанов отмечали: "Акбар ставил перед собой задачу создать в своем государстве новую национальную культуру. Он проводил политику веротерпимости, уважения национальных традиций индийских, персидских и тюркских сограждан".



В известной книге "Открытие Индии" Джавахарлал Неру, в этой связи писал следующее: "Как воин, он покорил обширные территории Индии, но мечтал о другом, более прочном завоевании, о завоевании умов и сердец людей... Акбар возродил древнюю мечту о единой Индии, не только политически объединенной в одно государство, но и органически слившейся в один народ. При его дворе встречались люди самых различных вероисповеданий, люди, высказывавшие новые идеи или сделавшие новые открытия... Он даже пытался создать общую синтетическую религию, могущую удовлетворить всех. Именно в его правление значительно продвинулось вперед культурное влияние индусов и мусульман в Северной Индии. Сам Акбар был, безусловно, одинаково популярен как среди индусов, так и среди мусульман".



Джахангир – четвертый падишах империи



Сын Акбаршаха, падишах Джахангир был известен как тонкий ценитель искусства, обладавший незаурядным литературным талантом и покровительствовавший развитию изобразительного искусства при своем дворе. 544px-Jahangir_-_Abu_al-Hasan.jpeg



Благодаря усилиям падишаха придворные художники достигли невиданных ранее высот, в результате чего, в частности, до нас дошло множество разнообразных прижизненных портретов самого Джахангира.



Сохранившийся дневник Джахангира ("Джахангирнаме") своим непосредственным и живым стилем изложения почти не уступает всемирно известному "Бабурнаме" его прадеда падишаха Бабура. Кроме того, содержание дневника свидетельствует о широте интересов и взглядов самого Джахангира, относящихся к самым разным областям научных знаний (от биологии и географии до металлургии и медицины). Естественнонаучные размышления Джахангира, изложенные в его дневнике, ярко свидетельствуют о его желании исследовать, проанализировать и познать саму суть окружавших его явлений и вещей. Некоторые объекты, которые падишах описывал в своем дневнике, он приказывал нарисовать своим придворным художникам.



Шах Джахан I и жемчужина востока



Сын Джахангира – Шах Джахан I– обессмертил свое имя постройкой величественного Тадж-Махала, который он посвятил своей возлюбленной супруге Мумтаз Махал. c893906211ceba5b1d4783562398bd7d_1330_857_1.jpg



С середины XVII века Тадж-Махал является символом не только города Агры и не только памятником династии Бабуридов, но и одним из символов Индии. В 1983 году этот мавзолей внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как "жемчужина мусульманского искусства". Великий Рабиндранат Тагор назвал Мавзолей "слезой на лице Вечности".



Среди мастеров, строивших Тадж-Махал было много уроженцев Центральной Азии, в работе активно использовались материалы из Центральной Азии (мрамор, бирюза, агат, малахит, сердолик и др.), среди архитекторов Тадж-Махала были: бадахшанец Устад Ахмад Лахаури, хорасанец Мир Абдул Карим, бухарец Мухаммад Ханиф Бухари.



С учетом этого можно считать, что Тадж-Махал является общим историко-культурным наследием народов Центральной и Южной Азии.



7 июля 2007 года ЮНЕСКО объявило "Новые 7 чудес света". В их число вошли – Колизей (Италия), Великая Китайская Стена (Китай), Мачу-Пикчу (Перу), Петра (Иордания), Статуя Христа (Бразилия), Чичен-Ица (Мексика) и Тадж-Махал.



В целом, следует отметить, что эпоха Тимуридов и особенно – эпоха последней Тимуридской ветви Бабуридов – это период очень тесных контактов между народами и культурами Центральной и Южной Азии. И в настоящее время изучение общего историко-культурного наследия позволит и далее укреплять международные связи между этими регионами.



13.07.21 Источник - ia-centr.ru

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